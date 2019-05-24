Финансы
Курс доллара снизился до 64,61 рубляТАСС 03:07
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и составил 64,61 рубля. Курс евро опустился на 24 копейки и составил 72,28 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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