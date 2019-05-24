Финансы
Курс рубля растёт к доллару и евроNews.ru 04:44
Рубль корректируется вверх к доллару и евро после серьёзного снижения накануне. Рост происходит на фоне дорожающей нефти. По данным Московской Биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:14 мск снижался до 64,63 рубля, потеряв 22 копейки.
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Футбол
«Эвертон» подписал голкипера «Хаддерсфилда» Лессля
Голкипер «Хаддерсфилда» Йонас Лессль сменит клуб. С 1 июля датчанин станет игроком «Эвертона».
Обновлено в 07:02
Футбол
Моуринью: если Клопп проиграет третий финал ЛЧ, ему будет очень сложно
Известный португальский тренер Жозе Моуринью высказался о финале Лиги чемпионов, в котором 1 июня в Мадриде сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».
Обновлено в 10:16
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны со слотом для карт microSD
В мире Android уже начали отказываться от увеличения памяти с помощью карт microSD.
Обновлено в 04:40
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов
Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Дочери Алсу предрекли победу в новом финале шоу «Голос. Дети»
У дочери Алсу в финале подобрались очень серьезные соперники, однако победила она достойно, заключила Шаманина.
Обновлено в 10:28
Происшествия
На эко-митинге в Саратове рассказали об отравленных землях САЗа
Как сообщили корреспонденту ИА «Свободные новости» организатор акции Иван Урядов и ведущий митинга Александр Мигурский, они не состоят в какой-либо организации, но поддерживают децентрализованное международное движение, начавшееся год назад с акции шведской школьницы Греты Тунберг, которая постаралась привлечь внимание к проблемам экологии.
Обновлено в 11:11
Общество
Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя
По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.
Обновлено в 10:46
Политика
Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Кино
Пес из нового фильма Тарантино получил приз Каннского кинофестиваля
Конкурс проводится с 1946 года, однако специальная премия для собак была учреждена только в 2001 году.
Обновлено в 11:15
Общество
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала
Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Авто
Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России
Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Греция подделала статистику для вступления в еврозону
Греция подделала статистику для вступления в еврозону. Это заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Обновлено в 10:04
Общество
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Общество
Адвокат из Екатеринбурга написал заявление в Генпрокуратуру на Владимира Соловьева
Адвокат из Екатеринбурга написал заявление в Генпрокуратуру на Владимира Соловьева.
Обновлено в 09:31
Космос
SpaceX запустила 60 спутников для раздачи высокоскоростного интернета
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для раздачи высокоскоростного интернета. Об этом 24 мая сообщили на сайте SpaceX.
Обновлено в 02:16
Политика
Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17
Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика
Сбербанк внедрит услугу снятия наличных по SMS
Сбербанк собирается запустить услугу снятия наличных по SMS для всех клиентов до конца июня.
Обновлено в 09:41
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В кредитной организации добавили, что базовая ставка на приобретение готового жилья снижена до 10,8% годовых, а минимальная ставка с учетом дисконтов, для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина», составит 9,6% годовых.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Политика
Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады
Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 09:44