Финансы
Курс доллара снизился до 64,52 рубляТАСС 12:19
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск снизился на 0,51%, до 64,528 рубля, курс евро упал на 0,33%, до 72,278 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,05% - до $67,89 за баррель.
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