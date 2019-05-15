Финансы
Курс доллара снизился до 64,48 рубляТАСС 16 мая в 13:18
Индекс Мосбиржи вырос на 1,04% - до 2581,1 пункта, индекс РТС увеличился на 1,15%, до 1261,33 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:56 мск снизился на 0,25%, до 64,488 рубля, курс евро упал на 0,52%, до 72,073 рубля.
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