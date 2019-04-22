Курс доллара снизился до 63,88 рубляТАСС 03:06

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 63,88 рубля. Курс евро опустился на 15 копеек и достиг отметки 71,90 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Соловьев призвал не признавать выборы на Украине Телеведущий Владимир Соловьев призвал не признавать результаты выборов президента Украины, победу на которых одерживает Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Политика Раскрыты детали телефонного разговора Трампа и Зеленского В администрации президента США поделились подробностями телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Политика В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.

Политика Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины Белорусский лидер Александр Лукашенко утром в понедельник, 22 апреля, направил свои поздравления актеру и политику Владимиру Зеленскому в связи с победой во втором туре выборов президента Украины.

Происшествия Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за оставление места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Политика Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.

Транспорт Минтранс разрабатывает новую методику учета задержек авиарейсов Министерство транспорта РФ занимается разработкой нового метода учета задержек авиарейсов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства.

Здоровье Стал известен график работы пензенских поликлиник на майские праздники Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в случае возникновения спорных вопросов или непредвиденных ситуаций у пациентов имеется возможность обратиться к дежурному администратору, позвонив по телефону доверия.

Политика Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.

Происшествия В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.

Политика Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.

Происшествия Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста «Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о том, что домашний арест является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела», — говорится в опубликованном Мосгорсудом постановлении.

Космос В России изготовили комплектующие для европейских спутников Входящий в "Ростех" холдинг "Росэлектроника" изготовил комплектующие для локаторов спутников Европейского космического агентства, сообщается на сайте госкорпорации.

Политика Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.

Наука ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Верховная рада Украины на следующей неделе примет закон о государственном языке, то он его подпишет.

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.

Общество Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.

Общество В Москве отреставрируют особняк Мастера из романа Булгакова В Москве отреставрируют особняк в Чистом переулке, в котором, как считается, жил главный герой романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".