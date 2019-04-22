Финансы
Курс доллара снизился до 63,88 рубляТАСС 03:06
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 63,88 рубля. Курс евро опустился на 15 копеек и достиг отметки 71,90 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Соловьев призвал не признавать выборы на Украине
Телеведущий Владимир Соловьев призвал не признавать результаты выборов президента Украины, победу на которых одерживает Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Раскрыты детали телефонного разговора Трампа и Зеленского
В администрации президента США поделились подробностями телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 00:47
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Обновлено в 02:56
Политика
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Белорусский лидер Александр Лукашенко утром в понедельник, 22 апреля, направил свои поздравления актеру и политику Владимиру Зеленскому в связи с победой во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за оставление места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:08
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Транспорт
Минтранс разрабатывает новую методику учета задержек авиарейсов
Министерство транспорта РФ занимается разработкой нового метода учета задержек авиарейсов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
Обновлено в 02:21
Здоровье
Стал известен график работы пензенских поликлиник на майские праздники
Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в случае возникновения спорных вопросов или непредвиденных ситуаций у пациентов имеется возможность обратиться к дежурному администратору, позвонив по телефону доверия.
Обновлено в 03:22
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Политика
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей
Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
Политика
Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста
«Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о том, что домашний арест является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела», — говорится в опубликованном Мосгорсудом постановлении.
Обновлено в 03:24
Космос
В России изготовили комплектующие для европейских спутников
Входящий в "Ростех" холдинг "Росэлектроника" изготовил комплектующие для локаторов спутников Европейского космического агентства, сообщается на сайте госкорпорации.
Обновлено в 03:32
Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено вчера в 17:44
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Верховная рада Украины на следующей неделе примет закон о государственном языке, то он его подпишет.
Обновлено вчера в 15:19
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина ответила на негативные отзывы о ее новых джинсах: «На вкус и цвет»
Бородина предпочла не оставаться в стороне от отрицательных комментариев и заявила, что молния на этих брюках даже не открывается.
Обновлено в 03:44
Общество
В Москве отреставрируют особняк Мастера из романа Булгакова
В Москве отреставрируют особняк в Чистом переулке, в котором, как считается, жил главный герой романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Обновлено в 03:18
Общество
Депутат из ЯНАО объяснил миллионные доходы несовершеннолетних детей
Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуард Яунгад задекларировал за 2018 год доход двоих детей в сумме 2,77 миллиона рублей, пояснив РИА Новости, что эти средства поступили на их счета после продажи квартиры, доли в которой принадлежали несовершеннолетним.
Обновлено в 02:50