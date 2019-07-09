Финансы

Курс доллара снизился до 63,53 рубляТАСС вчера в 12:20

Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,48% - до 2821,63 пункта, индекс РТС снизился на 0,03%, до 1398,33 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:47 мск снизился на 0,42%, до 63,538 рубля, курс евро уменьшился на 0,61%, до 71,24 рубля.
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