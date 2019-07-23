Финансы
Официальный курс евро снизился до 70,65 рубляРИА Новости вчера в 06:15
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Авто
Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler
Обновлено в 07:49
Политика
Пушков оценил избрание Джонсона премьером Британии
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на избрание бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона лидером Консервативной партии, подчеркнув, что при его премьерстве расставание Соединенного Королевства с Европейским союзом неизбежно.
Обновлено в 08:55
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза.
Обновлено вчера в 08:30
Экономика
Уолл-стрит: Dow Jones обнулил прибыль
Торги на Уолл-стрит проходят в «зеленой зоне», однако рост всех основных индексов пока нестабилен, 22 июля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
«Решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», — говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено в 06:09
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Обновлено в 08:52
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Технологии
Ubisoft присоединилась к фонду развития Blender
Компания Ubisoft присоединилась к фонду развития Blender в качестве корпоративного золотого участника.
Обновлено в 09:33
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Экономика
Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Технологии
Mail.ru Group раскритиковала инициативу Клишаса
Интернет-компания Mail.ru Group раскритиковала законопроект, предполагающий введение обязательной идентификации пользователей электронной почты.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
У берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66, на борту которого находились граждане России.
Обновлено в 09:42
Общество
Москва закупит более 900 км гранитных бордюров
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
В Хабаровском крае расследуется гибель ребенка во время пожара, который произошел минувшей ночью в палаточном городке.
Обновлено вчера в 17:22
Кино
Серп и молот: фанаты Marvel высмеяли в сети логотип сериала «Локи»
На выступлении представителей Marvel глава студии Кевин Файги рассказал о сериале "Локи", главным героем которого станет скандинавский бог лжи в исполнении Тома Хиддлстона. https: / / twitter.com / Marvel / status / 1152746382014521344 Персонаж полюбился зрителям за хитрость и остроумие, поэтому новость о его сольном шоу вызвала много обсуждений в сети.
Обновлено в 08:25
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет значительный отрыв на выборах в Верховную раду после обработки 70% протоколов.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ
После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Обновлено в 06:16
Спорт
Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
Мирзов и Селихов тренировались в общей группе «Спартака»
Обновлено в 08:35
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели
Обновлено в 08:13