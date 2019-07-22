Финансы
Официальный курс евро снизился до 70,65 рубляРИА Новости 06:15
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Политика
В Курскую область прибыл Дмитрий Медведев
С рабочим визитом в Курскую область прибыл председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:48
Футбол
В Ростове болельщики «Спартака» попали под дубинки ОМОНа
Обновлено вчера в 02:31
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Кино
Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
Обновлено в 05:43
Происшествия
Опубликованы кадры задержания сотрудника МЧС на планерке в мэрии Читы
Кадры задержания майора МЧС Ивана Пименова во время планерки и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова представителями ФСБ опубликованы в Сети.
Обновлено в 07:08
Кино
Marvel выпустит новый фильм про Блэйда — убийцу вампиров
Обновлено вчера в 10:46
Здоровье
Назван напиток, разрушающий кости изнутри
Сладкая газировка не только не приносит пользы организму человека, но даже, наоборот, вредит здоровью.
Обновлено вчера в 06:39
Авто
Audi показала обновленный кроссовер SQ7 TDI
Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Политика
Сербия гордится близкими отношениями с Россией, заявил Вучич
Сербия гордится своими близкими отношениями с РФ, которые в дальнейшем станут еще крепче, заявил президент Александр Вучич после встречи с новым послом России Александром Боцан-Харченко.
Обновлено в 06:01
Политика
Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев
Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:44
Экономика
Счетной палате не нравится идея поддержать экспортеров деньгами из ФНБ
Минфин ждет, что к концу 2019 г. фонд вырастет до 7,9 трлн руб. Это значит, что ликвидная часть фонда достигнет 7% ВВП и все деньги, что окажутся в ФНБ сверх лимита, можно тратить.
Обновлено в 06:34
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Транспорт
В Лазовском районе Приморья ввели режим ЧС после тайфуна
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Лазовском районе Приморья из-за подтоплений после тайфуна "Данас", сообщает администрация края.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 представлен официально
Компания ASUS представила смартфон ROG Phone 2, который предназначен для настоящих фанатов игр на Android.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Происшествия
Сервис BlaBlaCar подтвердил факт проезда клиента в кабине машиниста
Сервис BlaBlaCar после появления в СМИ публикаций о перевозке машинистом пассажира в кабине поезда вместо автомобиля провел проверку, которая подтвердила «неправомерное использование» системы.
Обновлено в 06:24
Экономика
Рекордсмен «китайского NASDAQ» подорожал на 400% в первый день торгов
Рекордсменом стал производитель чипов и микросхем Anji Microelectronics, ценные бумаги которого подорожали к концу торгов на 400%.
Обновлено в 05:34
Футбол
Стало известно, в каком тюремном цеху будут работать Кокорин и Мамаев
Изданию «Вести» удалось узнать, где в колонии будут работать полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин.
Обновлено вчера в 09:19
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19