Финансы

Официальный курс евро снизился до 70,65 рубляРИА Новости 06:15

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России поднял официальный курс доллара и опустил евро

Росбалт06:43

Официальный курс евро снизился до 70,65 рубля

РИА Новости06:15

Банк России на 23 июля понизил курс евро к рублю почти на 14 копеек до 70.6546 руб., курс доллара США повысил более чем на 11 копеек до 62.9276 руб

АК&М06:40

Официальный курс доллара на вторник вырос до 62,98 рубля

ПРАЙМ05:47

ЦБ повысил на 23 июля курс доллара до 62,98 рубля

ТАСС06:03

ЦБ РФ установил курс евро с 23 июля в размере 70,6546 руб

Финмаркет06:10

Доллар по официальному курсу ЦБ РФ вырос до 62,98 рубля, а евро снизился на почти на 14 копеек

Интересант06:13
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Происшествия

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