Финансы
Курс доллара снизился до 63,02 рубляТАСС 03:05
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 3 копейки и составил 70,71 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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