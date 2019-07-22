Финансы

Курс доллара снизился по отношению к рублю в начале торгов 22 июляiReactor 03:39

Курс американской валюты упал по отношению к рублю до планки 63,02 в начале торгов в понедельник, 22 июля. Об этом сообщила Московская биржа. Отмечается, что нынешний показатель на четыре копейки ниже по сравнению с уровнем на закрытии предыдущих торгов.
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