Финансы
Официальный курс евро снизился до 70,65 рубляРИА Новости 06:15
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
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Музыка
Metallica исполнила «Группу крови» в «Лужниках»
Музыканты Metallica на концерте в Москве исполнили песню «Группа крови» Виктора Цоя.
Обновлено в 02:58
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Политика
Шесть партий проходят в Раду по итогам обработки ЦИК 0,51% протоколов
На внеочередных выборах в Верховную Раду по-прежнему лидирует президентская партия "Слуга народа", которая получает 38,85% голосов по итогам обработки 0,51% протоколов, согласно данным ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 16:42
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика
В Курскую область прибыл Дмитрий Медведев
С рабочим визитом в Курскую область прибыл председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:48
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты
Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.
Обновлено в 06:42
Космос
В небе над Омском сфотографировали комету
Обновлено вчера в 00:10
Гаджеты
Компания Lenovo возвращается на российский рынок смартфонов
Считается, что возвращение смартфонов Lenovo позволит компании снова занять хорошие позиции на рынке среднебюджетных и бюджетных смартфонов.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Xiaomi впервые вошла в список Fortune Global 500
Компания Xiaomi в этом году впервые попала в рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, который составляет издание Fortune, используя в качестве критерия сведения о выручке компании.
Обновлено в 00:31
Футбол
В Ростове ОМОН избил болельщиков «Спартака», фанаты выложили видео
После матча «Ростов» - «Спартак» в подтрибунном помещении стадиона произошли столкновения болельщиков и ОМОНа.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия Амано
В возрасте 72 лет ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 03:55
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Политика
Юрист Януковича сообщил об исчезновении генерального прокурора Украины
Украинский юрист и бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в понедельник об исчезновении генерального прокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Урал» интересуется защитником ЦСКА Черновым
Как стало известно «Чемпионату», екатеринбургский «Урал» заинтересован в защитнике ЦСКА Никите Чернове.
Обновлено в 06:45
Наука
Тибетцы оказались потомками денисовцев
Ученые предполагают, что это своеобразие анатомии стало результатом скрещивания далеких предков современных тибетцев с денисовскими людьми, обосновавшимися в Тибете значительно ранее.
Обновлено 19 июля в 20:02
Политика
Пушков оценил итоги выборов в Раду
Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов.
Обновлено в 03:57
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов
Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
Обновлено вчера в 06:06
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика
В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва.
Обновлено в 05:44
Политика
Кабмин Украины обыскивают по делу о хищении $6 млн в «оборонке»
Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках уголовного дела СБУ о хищении свыше $6 млн на контракте "Укроборонпрома" с иностранной компанией по поставке пограничникам системы раннего обнаружения.
Обновлено в 07:23
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Директора ФБК Ивана Жданова задержали у московской мэрии
Директор Фонда борьбы с коррупцией, независимый кандидат в Мосгордуму, которому ранее было отказано в регистрации Иван Жданов задержан за одиночный пикет у мэрии Москвы.
Обновлено в 06:01