Финансы

Курс доллара снизился до 62,98 рубляТАСС 24 июня в 03:05

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля. Курс евро снизился на 2 копейки и достиг 71,63 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля

Комсомольская правда07:45

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,01% ДО 62,84 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,08% ДО 71,37 Р

Financial One03:06

Курсы валют ЦБ РФ на 25 июня: 62,5229 руб/доллар США и 71,2323 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 27 июня в размере 71,3816 руб

Финмаркет05:15

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 27 июня в размере 71.3816 руб. против 71.2323 руб. на 26 июня

АК&М05:29

Курс доллара вырос до 62,85 рубля

ТАСС03:11

Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубля

РИА Новостивчера в 06:45
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Энергетика

Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли

Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.
Обновлено в 08:13
Авто

Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport

Компания Jaguar Land Rover объявила о появлении в России обновленного вседорожника Discovery Sport.
Обновлено в 07:35
Футбол

Дюков: ставим задачу с первых туров начать использование VAR

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о намерении применять систему видеопомощи арбитрам (VAR) с первых туров нового чемпионата.
Обновлено в 08:15
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Политика

Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ

Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.
Обновлено в 08:42
Экономика

В Казахстане запретили выдавать займы гражданам с низким доходом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о запрете выдавать займы гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Активист из Минеральных Вод получил условный срок по делу о наркотиках

В апреле 2018 года Савостина задержали люди в масках, которые его связали, и, по словам активиста, подбросили ему наркотики.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Разработка новой боевой экипировки «Сотник» начнется в 2020 году

Разработка боевой экипировки, которая придет на смену проекту "Ратник", начнётся в 2020 году, она получит название "Сотник", сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Известная бизнесвумен Виктория Демидова во второй раз стала мамой

Вчера, 25 июня, у известной бизнесвумен Виктории Демидовой произошло радостное и волнующее событие – в одной из клиник Майами она родила второго ребенка – сына, отцом которого является Сергей Бойцов, о чем тут же сообщила своим почитателям, опубликовав в своем Instagram-аккаунте фотографию, сделанную прямо в больнице.
Обновлено в 06:37
Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Политика

Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Обновлено в 03:18
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Путин подарил Зюганову на юбилей картину и материалы съезда КПСС

Обновлено в 09:14
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
Происшествия

Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Политика

В «Рособоронэкспорте» рассказали, когда поставят Турции первые С-400

Обновлено в 07:21
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

Обновлено в 07:55
Политика

В ПАСЕ поставили условия России для возвращения

Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие

ВСУ обстреляли бригаду электриков на окраинах Ясиноватой

Вооруженные формирования Украины обстреляли ремонтную бригаду во время восстановления электрической подстанции в поселке Красный Партизан к северу от Ясиноватой.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Жительница Саратова скончалась после укуса кладбищенской змеи

Обновлено в 07:57
Политика

СК проверит депутата парламента Грузии, «убивавшего русских»

Обновлено в 09:15
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Экономика

Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХ

Сразу два уральских региона вошли в список лидеров по росту задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году.
Обновлено вчера в 21:51
Общество

В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины

Архитектурное сообщество Екатеринбурга представило допустимые площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 07:38
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Правоохранители самопровозглашенной ДНР установили имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к убийству первого главы республики Александра Захарченко.
Обновлено в 05:24
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