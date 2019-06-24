Финансы

Курс доллара снизился до 62,98 рубляТАСС 03:05

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля. Курс евро снизился на 2 копейки и достиг 71,63 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль вырос к доллару и евро

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Курс доллара снизился до 62,98 рубля

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ПРАЙМ03:11

Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро подорожал на 25 копеек

Банки.ру06:58
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Общество

Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем

В последних числах июня столица окажется во власти настоящей осенней погоды, обещают синоптики.
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Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
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Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

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По словам Пенса, американская сторона готовит новые санкции против Ирана, которые должны больно ударить по стране.
Обновлено вчера в 15:29
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В Грузии посчитали потери от остановки авиасообщения с Россией

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Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
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В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

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ПАСЕ отвергла попытку перенести обсуждение возвращения РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отвергла попытку перенести на другой день обсуждение проекта резолюции, предлагающей пригласить российскую делегацию на сессию в июне.
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Обновлено вчера в 08:00
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Володин указал на проблему финансирования малокомплектных школ

Говоря о малокомплектных школах, Володин отметил, что "эту тему нельзя отдавать только на решение регионов, потому что финансовая обеспеченность регионов разная".
Обновлено в 06:57
Политика

Песков рассказал, когда будут сняты ограничения в отношении Грузии

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами рассказал, когда возможна отмена временных ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать

Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:42
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Политика

Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года

Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

На Кубани прошли учения по борьбе с дронами условного противника

Учения по борьбе с дронами условного противника прошли на Северном Кавказе и Кубани.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Технологии

Компаниям Mail.ru Group и «Билайн» удалось решить конфликт

Впоследствии Mail.ru Group заявила: причиной стало то, что «Билайн» повысил в шесть раз стоимость отправки сообщений по прямому каналу связи между компаниями.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста

В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В город под Екатеринбургом отправили ОМОН после убийства в драке

В город Нижние Серги в Свердловской области были отправлены бойцы ОМОН для охраны общественного порядка после драки, в результате которой был убит один человек.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Общество

Атлантический циклон принесет в Россию долгое похолодание

Жаркий и сухой антициклон постепенно смещается на восток, уступая место прохладному и влажному воздуху Атлантики.
Обновлено вчера в 20:15
Игры

Le Monde: Diablo 4 показали работникам Blizzard

Французское издание Le Monde сообщает, что Blizzard провела закрытую презентацию Diablo 4. В статье, которая фокусируется на сокращениях в Activision Blizzard, журналисты сообщили, что компания показала сотрудникам компании новую часть серии Diablo.
Обновлено в 06:59
Общество

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Происшествия

СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом

Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
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