Финансы

Курс доллара снизился до 62,98 рубляТАСС 03:05

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля. Курс евро снизился на 2 копейки и достиг 71,63 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль укрепляется в начале валютной сессии

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Рубль в слабом плюсе к доллару и евро на дорогой нефти

ПРАЙМ03:11

Курс доллара снизился до 62,98 рубля

ТАСС03:05
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Политика

Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов

Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Религия

У православных России начинается Петров пост

Сегодня, 24 июня, православными Россиянами отмечается начало Петрова поста, ежегодно выпадающего на различные даты и ранее называемого постом Пятидесятницы.
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Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
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В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах

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Обновлено в 03:32
Космос

Американский электрический самолет X-57 впервые запустил моторы

Обновлено в 02:46
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено 22 июня в 12:30
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Керченском проливе теплоход сел на мель

Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате

Обновлено вчера в 03:31
Происшествия

Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета

На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери

«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Энергетика

Brent подорожала до $65,5 за баррель

За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Футбол

Хамес: до сих пор не знаю, где буду играть в следующем сезоне

Полузащитник сборной Колумбии и мадридского «Реала» Хамес Родригес, проведший последние два сезона в составе мюнхенской «Баварии» на правах аренды, прокомментировал трансферные слухи о переходе в итальянский «Наполи» и признался, что не знает, где будет играть в следующем сезоне.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами

Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами Команда "Торпедо Кутаиси" вышла на поле в политизированной форме.
Обновлено вчера в 09:13
Здоровье

Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии

Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.
Обновлено в 03:23
Политика

МИД Японии не подтвердил информацию о визите Зеленского на саммит G20

МИД Японии не подтвердил утверждения Украины о том, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Осаку во время проведения саммита "большой двадцатки", сообщили РИА Новости в японском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Ради жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов

Заметно сбросил вес, около 10 килограмм.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейских в Грозном

В пресс-службе МВД по региону установили, что нападавшим был житель Чеченской республики 1997 года рождения.
Обновлено вчера в 19:04
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ

Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Футбол

Воронежский «Факел» подписал пятерых футболистов

Обновлено вчера в 12:55
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Глава Челябинска ушел в отставку после четырех месяцев работы

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Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду

Клянусь! - призналась Королева.
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