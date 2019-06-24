Финансы
Курс доллара снизился до 62,98 рубляТАСС 03:05
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля. Курс евро снизился на 2 копейки и достиг 71,63 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:34, Вашингтон
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