Финансы
Курс доллара снизился до 62,93 рубляТАСС 03:06
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 62,93 рубля. Курс евро опустился на 47 копеек и составил 71,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
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