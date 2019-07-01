Финансы

Курс доллара снизился до 62,93 рубляТАСС вчера в 03:06

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 62,93 рубля. Курс евро опустился на 47 копеек и составил 71,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара снизился до 62,93 рубля

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