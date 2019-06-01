Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 62,93 рубля. Курс евро опустился на 47 копеек и составил 71,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили «По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.

Политика Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.

Политика Среди погибших подводников были два Героя России "В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.

Общество Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Происшествия В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.

Политика На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

Теннис Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.

Футбол Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Здоровье Ученые назвали опасные пищевые привычки Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.

Финансы ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами.

Энергетика Потребители электричества в РФ заподозрили ценовой сговор на рынке Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили, что резкий рост цен на отечественном рынке, зафиксированный в 2019 году, может быть обусловлен ценовым сговором генерирующих компаний, пишет «Коммерсантъ».

Экономика Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.

Интернет Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0 На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.

Футбол «Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту» Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Общество РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа» Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.

Экономика В Мексике дорожает национальный напиток текила Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Общество Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.