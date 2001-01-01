Финансы

Курс доллара снизился до 62,93 рубляТАСС 03:06

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 62,93 рубля. Курс евро опустился на 47 копеек и составил 71,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 1 июля понизился на 0.45%

АК&М04:02

Курс доллара снизился до 62,93 рубля

ТАСС03:06

Курсы доллара и евро на 1 июля

Банки.ру01:00
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Путин посетит Италию и встретится с Папой Римским

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МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками

Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

Обновлено 29 июня в 16:16
Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

У Николая Баскова скончался отец

Обновлено в 09:38
Общество

Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд

Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне «Фауна Китая».
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Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Челябинске женщина нашла сумку с миллионом и вызвала полицию

Женщина оставила сумку дома и пошла в банк, квитанции которого находились в сумке, а затем вместе с его сотрудниками отправилась в полицию.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла своего биологического отца

Обновлено в 07:14
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес

Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске

Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
Обновлено в 06:45
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Меган Маркл решилась нарушить одну из главных королевских традиций

Герцогиню раскритиковали за «лицемерное» поведение. Вокруг Меган Маркл разгорается новый скандал.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Германии потерпел крушение военный вертолет

Обновлено в 09:23
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

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Происшествия

Россиянка подожгла вышку сотовой связи, чтобы вылечить бессонницу

53-летняя россиянка посмотрела ролик о вреде излучения от сотовых вышек и отправилась искоренять зло.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Политика

Вакарчук заявил, что РФ «захватила российский Крым»

Солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал Крым российским в ходе выступления в Харькове, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:56
Общество

Путина попросили помочь Липецку с экологией

Одна из главных проблем области - экология, но и тут ситуация меняется.
Обновлено в 07:40
Музыка

Опубликована программа фестиваля «Стрелка»

Обновлено 29 июня в 03:33
Политика

Глава Евросовета Туск приостановил экстренный саммит ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил проходивший в понедельник, 1 июля, экстренный саммит Евросоюза (ЕС) по определению ключевых постов объединения.
Обновлено в 07:07
Общество

Реестр проблемных жилых объектов появился в России

Обновлено в 05:35
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.
Обновлено в 08:14
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«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Обновлено в 01:04
Происшествия

В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Экономика

Уголовное наказание за майнинг вводить не планируют, заявили в Минфине

Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:42
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