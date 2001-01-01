Финансы
Курс доллара снижается на валютных торгах 5 июняСвободная Пресса 04:19
Курс доллара 5 июня вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 65,18 рубля, что на две копейки выше показателя на закрытии биржи ранее. В дальнейшем американская валюта пошла вниз и спустя час торгов стоила 65,1.
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