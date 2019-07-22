Финансы
Курс доллара: рубль ждет сильных сигналовExpert.ru 03:29
Рубль сохраняет нейтральную динамику, которая наметилась на прошлой неделе. По мнению, большинства экспертов, на этой неделе ситуация не сильно изменится, рынки, по-прежнему ждут внешние сигналы, прежде всего из США.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге убили активистку Елену Григорьеву
В Петербурге убили активистку Елену Григорьеву, написал в фейсбуке правозащитник Динар Идрисов.
Обновлено в 09:59
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Британии чайка похитила собаку
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Путин отменил российские санкции против Эритреи
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Краснодар» развели с киевским «Динамо» во время жеребьевки ЛЧ
Во время жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов российскому "Краснодару" изначально досталось киевское "Динамо".
Обновлено в 09:23
Происшествия
Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации
Перед началом заседания адвокат обвиняемого заявила, что Чуприков оплатил стоимость восстановительных работ, сумма которых составляет 13 тысяч рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Финляндии россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек
В правоохранительных органах Финляндии отмечают, что двое человек погибли на месте: женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика
Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома
Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Свадьба с акцентом: Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились
Известный российский режиссер грузинского происхождения Резо Гигинеишвили покончил с холостяцкой жизнью, сыграв свадьбу с Надеждой Оболенцевой в Москве.
Обновлено в 10:11
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
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Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Машинист подвез клиента BlaBlaCar в кабине поезда
Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, "подбросил" попутчика из сервиса BlaBlaCar в кабине состава.
Обновлено в 09:13
Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Политика
Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Футбол
Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»
Полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни продолжит карьеру в "Аль-Гарафе", сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба из Катара в Twitter.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Южноуралец скончался от укуса гадюки
Обновлено в 00:33
Общество
Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил общественного деятеля Наталию Солженицыну с 80-летним юбилеем.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка
В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
Обновлено в 08:53
Политика
Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Политика
Партия «Слуга народа» пока отказывается от создания коалиции
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39