Финансы

Курс доллара пробил отметку в 65 рублейГазета.Ru 07:10

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Расчетами "завтра" на 12.12 мск. курс американской валюты вырос на 67 коп. и составил 65,02 рубля.
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