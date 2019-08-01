Финансы

Курс доллара пробил отметку в 65 рублейГазета.Ru 07:10

Расчетами "завтра" на 12.12 мск. курс американской валюты вырос на 67 коп. и составил 65,02 рубля. Евро в 12.10 по мск торговался по 72,07 руб. До этого он находился выше этой отметки 28 июня 2019 года.
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Доллар впервые с июня превысил 65 рублей, евро поднялся до 72 рублей

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Курс доллара пробил отметку в 65 рублей

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МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
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Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Экономика

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде

Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Прирост площадей лесных пожаров в Сибири сократился в пять раз

В пресс-службе МЧС России сообщили, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Хоккей

Удачный контракт: Овечкин объяснил разницу в зарплатах с Панариным

Сегодня, 1 августа нападающий и глава клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США россиянин Александр Овечкин объяснил, почему его зарплата больше, чем у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Обновлено вчера в 11:23
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Ерохин: Девушки чаще всего улыбаются Дзюбе

Ерохин заявил, что девушке чаще всего улыбаются капитану команды Артёме Дзюбе.
Обновлено в 07:50
Политика

ЦИК отказал в удовлетворении жалобы выдвиженца в Мосгордуму Лисицы

Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы кандидата Константина Лисицы на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 07:02
Гаджеты

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
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Происшествия

В Москве девочка упала с козырька подъезда при попытке сделать селфи

Несовершеннолетняя девочка получила травму головы, упав с козырька подъезда при попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:49
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 06:55
Происшествия

Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео

В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие

«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Общество

Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа

Обновлено в 06:57
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено в 05:31
Футбол

«Спартак» включил Шюррле в заявку на сезон РПЛ перед дерби с «Динамо»

Сегодня, 2 августа, «Спартак» включил в свою заявку на сезон-2019/20 в российской Премьер-Лиге немецкого полузащитника Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
Обновлено в 07:29
Происшествия

Авария на трассе М5 под Челябинском, есть погибший

В Челябинской области на 1759 километре федеральной трассы М5 столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Обновлено в 07:05
Транспорт

Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах

Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
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Политика

Трамп ввел новые пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты вводят десятипроцентные пошлины на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
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Политика

Дональд Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Обновлено вчера в 07:43
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Транспорт

Под Саратовом завершен ремонт второго подъезда к аэропорту «Гагарин»

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2 августа православные верующие празднуют Ильин день

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Общество

Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол

ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро

Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Рита Дакота высказалась о романе с Виталием Гурковым и удалила пост

1 августа журналистам стало известно, что уже некоторое время 29-летняя Рита Дакота встречается с 33-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Обновлено в 05:05
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