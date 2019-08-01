Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублейГазета.Ru 07:10
Расчетами "завтра" на 12.12 мск. курс американской валюты вырос на 67 коп. и составил 65,02 рубля. Евро в 12.10 по мск торговался по 72,07 руб. До этого он находился выше этой отметки 28 июня 2019 года.
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Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
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Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
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Прирост площадей лесных пожаров в Сибири сократился в пять раз
В пресс-службе МЧС России сообщили, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Хоккей
Удачный контракт: Овечкин объяснил разницу в зарплатах с Панариным
Сегодня, 1 августа нападающий и глава клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США россиянин Александр Овечкин объяснил, почему его зарплата больше, чем у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Ерохин: Девушки чаще всего улыбаются Дзюбе
Ерохин заявил, что девушке чаще всего улыбаются капитану команды Артёме Дзюбе.
Обновлено в 07:50
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ЦИК отказал в удовлетворении жалобы выдвиженца в Мосгордуму Лисицы
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Обновлено в 07:02
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве девочка упала с козырька подъезда при попытке сделать селфи
Несовершеннолетняя девочка получила травму головы, упав с козырька подъезда при попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:49
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 06:55
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол
«Спартак» включил Шюррле в заявку на сезон РПЛ перед дерби с «Динамо»
Сегодня, 2 августа, «Спартак» включил в свою заявку на сезон-2019/20 в российской Премьер-Лиге немецкого полузащитника Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
Обновлено в 07:29
Происшествия
Авария на трассе М5 под Челябинском, есть погибший
В Челябинской области на 1759 километре федеральной трассы М5 столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Обновлено в 07:05
Транспорт
Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах
Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
Обновлено в 05:53
Политика
Трамп ввел новые пошлины на китайские товары
Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты вводят десятипроцентные пошлины на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 03:36
Политика
Дональд Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт
Под Саратовом завершен ремонт второго подъезда к аэропорту «Гагарин»
Завершился капитальный ремонт трассы "Саратов - Дубки - Новая Липовка - дорога от Шевыревки до Сабуровки", там нанесена разметка, установлены дорожные знаки, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
Обновлено вчера в 04:53
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро
Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Рита Дакота высказалась о романе с Виталием Гурковым и удалила пост
1 августа журналистам стало известно, что уже некоторое время 29-летняя Рита Дакота встречается с 33-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Обновлено в 05:05