Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублейГазета.Ru 07:10
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Расчетами "завтра" на 12.12 мск. курс американской валюты вырос на 67 коп. и составил 65,02 рубля.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено вчера в 02:03
Здоровье
Названы болезни, при которых противопоказано купание в водоемах
Медики рассказали, при каких болезнях нельзя купаться и предупредили об опасности купания в нетрезвом виде Специалисты министерства здравоохранения Подмосковья рассказали, что купание, как любая физическая нагрузка, имеет свои противопоказания, поскольку в холодной воде организм испытывает стресс.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД
Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.
Обновлено в 06:50
Интернет
В «Лаборатории Касперского» назвали недостатки заклеивания камер скотчем
Заклеивание встроенной камеры и микрофона на ноутбуке не является самым эффективным методом защиты от мошенничества, заявил RNS антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов.
Обновлено в 04:16
Общество
Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье
Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.
Обновлено в 06:06
Политика
ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 1 августа рабочая группа ЦИКа рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:21
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Трамп собрался ввести новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимость 300 млрд долларов.
Обновлено вчера в 17:56
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Общество
МИД России предупредил об аномальной жаре в Греции
Министерство иностранных дел России советует россиянам, которые находятся в Греции, сократить время пребывания на улице из-за высокой температуры воздуха, которая может сохраниться до конца недели.
Обновлено в 06:40
Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено в 01:54
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской области
Новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации назначен Денис Шмыгаль.
Обновлено в 07:47
Футбол
ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро
Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Рита Дакота высказалась о романе с Виталием Гурковым и удалила пост
1 августа журналистам стало известно, что уже некоторое время 29-летняя Рита Дакота встречается с 33-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Нефтчи» продолжает шутить: теперь досталось лондонскому «Арсеналу»
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" после победы в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы над тульским "Арсеналом" вновь не удержался от шутливого поста в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 05:00
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено 31 июля в 05:50
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе
Обновлено в 07:44
Музыка
Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке
Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке.
Обновлено в 07:26