Финансы
Курс доллара превысил отметку в 66 рублей впервые с маяРЕН ТВ вчера в 11:37
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Шоу-бизнес
Лиза Галкина рассказала, когда ее брат Гарри станет «королем России»
«Папочка, если Гарри получил сто двадцать миллионов очков он станет нашим королем России», - заявляет девочка с самым серьезным видом.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Мэр Барнаула ушел в отставку по собственному желанию
Глава Барнаула Сергей Дугин написал подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 01:52
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 04:44
Общество
В России пять 17-летних матерей в 2018 году родили по пятому ребёнку
15-летние женщины родили в 2018 году 919 первых детей, 22 — вторых.
Обновлено в 00:20
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Культура
Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено вчера в 15:11
Экономика
Сроки реализации транспортных мегапроектов продлят
Правительство готовится к тому, что часть транспортных мегапроектов, включенных в комплексный план модернизации инфраструктуры, может не завершиться до конца 2024 года.
Обновлено в 02:50
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек
Обновлено в 03:13
Финансы
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Неизвестные украли банкомат из тихвинской больницы
Обновлено в 02:54
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Баскетбол
Кармело Энтони тренировался с игроками «Нетс» в Лос-Анджелесе
Свободный агент Кармело Энтони недавно принимал участие в неофициальных тренировках и двусторонних играх с представителями «Нетс» в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Авто
Тюнеры показали доработанный Jeep Wrangler со светодиодной решеткой
Американский внедорожник Jeep Wrangler получил новую радиаторную решетку Oracle Lighting Vector ProSeries, которая оснащена специальными светодиодными лампами, DOT-совместимыми фарами и дальним светом, а также улучшенными дневными ходовыми огнями и фарами дальнего света.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
Обновлено 13 августа в 15:38
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
В Китае начался финал конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2019
Россия поборется за победу с представителями Армении, Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана Ремонтные отделения из шести стран приступили к финальной эстафете конкурса "Мастер-оружейник" АрМИ-2019 в Китае.
Обновлено вчера в 03:27
Футбол
«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Обновлено вчера в 08:36
Культура
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
Обновлено в 01:04
Авто
Kia распространила первые фотографии нового Kia Mohave
Пока компания Kia распространила первые фотографии экстерьера нового Kia Mohave.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58