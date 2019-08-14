Финансы

Курс доллара превысил отметку в 66 рублей впервые с маяРЕН ТВ вчера в 11:37

Курс американской валюты превысил 66 рублей впервые с 3 мая.
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Курс доллара впервые с начала мая превысил 66 руб

РБКвчера в 11:47

Курс доллара США поднялся выше 66 рублей впервые с 3 мая

Интерфаксвчера в 11:40

Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

РИА Новостивчера в 11:20

Рубль ускорил снижение на дешевеющей нефти

Эхо Москвывчера в 11:35

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Курс доллара превысил 66 рублей

ТАССвчера в 11:36

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

RT на русскомвчера в 11:19
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
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Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
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Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
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Сроки реализации транспортных мегапроектов продлят

Правительство готовится к тому, что часть транспортных мегапроектов, включенных в комплексный план модернизации инфраструктуры, может не завершиться до конца 2024 года.
Обновлено в 02:50
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
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Финансы

Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа.
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Происшествия

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Общество

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Обновлено вчера в 16:05
Политика

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Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
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Транспорт

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Тюнеры показали доработанный Jeep Wrangler со светодиодной решеткой

Американский внедорожник Jeep Wrangler получил новую радиаторную решетку Oracle Lighting Vector ProSeries, которая оснащена специальными светодиодными лампами, DOT-совместимыми фарами и дальним светом, а также улучшенными дневными ходовыми огнями и фарами дальнего света.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»

Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
Обновлено 13 августа в 15:38
Армия и оружие

В США назвали три «провальных» проекта вооружений России

Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
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Армия и оружие

В Китае начался финал конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2019

Россия поборется за победу с представителями Армении, Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана Ремонтные отделения из шести стран приступили к финальной эстафете конкурса "Мастер-оружейник" АрМИ-2019 в Китае.
Обновлено вчера в 03:27
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия

Обновлено вчера в 11:07
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Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве

В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
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Kia распространила первые фотографии нового Kia Mohave

Пока компания Kia распространила первые фотографии экстерьера нового Kia Mohave.
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Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
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