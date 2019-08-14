Финансы

Курс доллара превысил отметку в 66 рублей впервые с маяРЕН ТВ вчера в 11:37

Курс американской валюты превысил 66 рублей впервые с 3 мая.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Курс доллара впервые с начала мая превысил 66 руб

РБКвчера в 11:47

Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

РИА Новостивчера в 11:20

Курс доллара превысил 66 рублей

ТАССвчера в 11:36

Рубль ускорил снижение на дешевеющей нефти

Эхо Москвывчера в 11:35

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Газета.Ruвчера в 11:32

Курс доллара США поднялся выше 66 рублей впервые с 3 мая

Интерфаксвчера в 11:40

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

RT на русскомвчера в 11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с коптера с места посадки самолета в Подмосковье

Обновлено в 03:47
Путешествия

Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «всё включено»

Обновлено в 02:31
Спорт

Россия и Беларусь вышли в финал «Танкового биатлона»

В финальную эстафету, которая состоится 17 августа, уже вышли команды из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Обновлено 13 августа в 08:00
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено вчера в 00:49
Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу

Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55
Энергетика

Минск решил поднять тарифы на транспортировку российской нефти на 3,7%

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии решило увеличить на 3,7% тарифы на транспортировку нефти по трубам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:15
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

Россияне назвали размер справедливой зарплаты

Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).
Обновлено в 03:40
Общество

В Минтруд направили предложение о четырехдневной рабочей неделе

Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Обновлено 13 августа в 23:35
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 01:11
Общество

В России могут ужесточить правила техосмотра

Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС ввели в 2017 году.
Обновлено в 03:16
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Армия и оружие

Болтон выразил надежду на возобновление переговоров США и КНДР

Власти Соединенных Штатов надеются, что переговоры с Северной Кореей на рабочем уровне возобновятся в ближайшее время.
Обновлено в 00:58
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Транспорт

На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим движения

Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября.
Обновлено в 00:00
Космос

Внутри межгалактических блинов замечен космический туман

Специалисты исследовали так называемый межгалактический туман при помощи косвенных методов.
Обновлено в 02:28
Культура

Актёр Эрик Робертс заявил о желании получить гражданство России

Обновлено в 03:22
Теннис

Кириос – судье: «Рафа играет в другой вид спорта. Если он тратит столько же времени на подачу, сколько я, то я ухожу из тенниса»

Кириос в матче с Хачановым назвал судью картошкой, гребаным идиотом и отказался пожимать ему руку Кириос вне себя: кинул стул на корт и получил бан, а еще жестко прошелся по топам в интервью Кириос – судье: «Вчера Рафа тормозил меня на подаче, сегодня Вавринка заводит зрителей»
Обновлено в 04:13
Политика

В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.
Обновлено вчера в 23:29
Культура

В Тульской области открывается конкурс-фестиваль «Пестрая поляна»

Открытие конкурса-фестиваля состоится 15 августа в галерее «Все художества» в Туле.
Обновлено в 04:08
Авто

Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg

В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В горах Грузии погибли две пропавшие туристки из Белоруссии

Обновлено в 02:59
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Политика

Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт

Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Обновлено вчера в 21:16
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено вчера в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное