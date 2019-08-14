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Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.

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Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

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Общество В России могут ужесточить правила техосмотра Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС ввели в 2017 году.

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Армия и оружие Болтон выразил надежду на возобновление переговоров США и КНДР Власти Соединенных Штатов надеются, что переговоры с Северной Кореей на рабочем уровне возобновятся в ближайшее время.

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Теннис Кириос – судье: «Рафа играет в другой вид спорта. Если он тратит столько же времени на подачу, сколько я, то я ухожу из тенниса» Кириос в матче с Хачановым назвал судью картошкой, гребаным идиотом и отказался пожимать ему руку Кириос вне себя: кинул стул на корт и получил бан, а еще жестко прошелся по топам в интервью Кириос – судье: «Вчера Рафа тормозил меня на подаче, сегодня Вавринка заводит зрителей»

Политика В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.

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Транспорт Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».