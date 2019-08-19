Финансы
Курс доллара превысил 67 рублейТАСС вчера в 07:31
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года.
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Транспорт
«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
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Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
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Пираты, похитившие трех россиян у берегов Камеруна, вышли на связь
В плен попали 8 из 12 членов экипажа, среди них трое россиян - мурманчанин Олег Дружинин, Николай Ружницкий из Петербурга, а так же Владимир Слепченко из Владивостока.
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Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, - это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон).
Обновлено вчера в 20:19
Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»
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Обновлено вчера в 11:49
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Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
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Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
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Обновлено вчера в 15:33
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В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
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Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено вчера в 03:05
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Здоровье
Американка узнала о беременности тройней во время родов
Жительница американского города Стерджис узнала о том, что беременна тройней, во время схваток.
Обновлено в 00:35
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Появилось видео запуска запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено в 03:10
Технологии
Bank of America начал подготовку к запуску криптовалютного кошелька
Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку банка Bank of America под заголовком «Многоуровневая система безопасности цифровых кошельков».
Обновлено в 03:05
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
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Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца
В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Кононов хочет привить «Спартаку» собственный стиль
Ранее сообщалось, что Арнольд Федун, отец владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделился мнением по поводу отношения болельщиков москвичей к главным тренерам команды в последние годы.
Обновлено вчера в 20:13
Общество
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Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Культура
В Японии открылась российско-японская Театральная олимпиада
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Во вторник пройдут три матча раунда плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник в раунде плей-офф Лиги чемпионов запланированы три матча.
Обновлено в 01:55