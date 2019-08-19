Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года.

Транспорт «Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин» Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Происшествия Пираты, похитившие трех россиян у берегов Камеруна, вышли на связь В плен попали 8 из 12 членов экипажа, среди них трое россиян - мурманчанин Олег Дружинин, Николай Ружницкий из Петербурга, а так же Владимир Слепченко из Владивостока.

Здоровье Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, - это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон).

Экономика QIWI допустил продажу «Рокетбанка» Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».

Общество В России ускорилась убыль населения В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.

Происшествия Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.

Политика В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине» В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Кино Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Здоровье Американка узнала о беременности тройней во время родов Жительница американского города Стерджис узнала о том, что беременна тройней, во время схваток.

Технологии Bank of America начал подготовку к запуску криптовалютного кошелька Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку банка Bank of America под заголовком «Многоуровневая система безопасности цифровых кошельков».

Политика В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Происшествия Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.

Политика Новым мэром Риги избран Олег Буров Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.

Наука На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.

Происшествия В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Футбол Кононов хочет привить «Спартаку» собственный стиль Ранее сообщалось, что Арнольд Федун, отец владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделился мнением по поводу отношения болельщиков москвичей к главным тренерам команды в последние годы.

Общество В Госдуме предложили условие для освобождения водителей от штрафов Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.