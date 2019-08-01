Финансы
Курс доллара превысил отметку 64 рубляВести ФМ вчера в 08:43
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
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Риски для рубля в августе ограничены - курс не превысит 64 руб. за доллар - ITI Capital
Финмаркетвчера в 10:36
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Финансы
Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа
В целом же с прошлого закрытия торгов евро к 21:30 подорожал на 60 коп.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Политика
ЦИК отказал в удовлетворении жалобы выдвиженца в Мосгордуму Лисицы
Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы кандидата Константина Лисицы на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 07:02
Кино
В Сети появился трейлер военной драмы «1917» с Камбербэтчем
Обновлено в 05:05
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Барецкий: Матильда Шнурова тяжело переживает развод
Обновлено в 06:41
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе
Группа диверсантов Вооруженных сил Украины подорвалась на минах при попытке проникнуть на территорию ДНР.
Обновлено в 07:47
Футбол
«ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»
«ПСЖ» пытался заполучить полузащитника «Барселоны» Малкома.
Обновлено в 04:35
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Эксклюзивный Rolls-Royce Элизабет Тейлор был выставлен на торги
В Нью-Йорке на торгах был выставлен кабриолет Rolls-Royce, созданный для актрисы Элизабет Тейлор.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области
Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье
Названы способы, которые помогут убрать жир со спины за месяц
Жир, накапливающийся на спине, образует «рулетики», от которых летом страдают женщины.
Обновлено в 04:52
Здоровье
Депутат Госдумы РФ от РТ призвал развеять мифы об онкологии
Депутат Государственной Думы России от Татарстана Борис Менделевич прокомментировал результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о том, что более половины респондентов не слышали об иммунотерапии, которая нужна для лечения таких болезней.
Обновлено в 05:24
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Политика
США ввели два новых вида антироссийских санкций
В силу вступят два новых вида санкций из шести предусмотренных документов, сообщает The New York Times.Новые санкции вводят запрет на кредитование российского правительства американскими банками, за исключением ссуд для покупки продовольствия.
Обновлено в 06:42
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Технологии
Walmart выпустит свою криптовалюту вслед за Facebook
Гигант розничной торговли Walmart намерен выпустить собственную криптовалюту, которая должна стать конкурентом Libra от Facebook.
Обновлено в 05:35
Кино
Джаред Лето может сыграть серийного убийцу
Обновлено в 05:49
Общество
Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд
Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Финансы
Курс евро вырос почти на 1,5 рубля, доллар подорожал почти на рубль
Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 3 августа, повышен почти на 81 копейку до 64,64 рубля.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Сочи» отказался от услуг Комличенко
Согласно источнику, клуб обдумывал его трансфер этим летом, но в конечном итоге отказался от сделки.
Обновлено в 06:13