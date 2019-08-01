Финансы
Курс доллара превысил отметку 64 рубляВести ФМ вчера в 08:43
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обсудил с «Ювентусом» трансфер Манджукича
По информации журналиста Ромео Агрести, английский клуб обсуждал трансфер хорватского форварда во время переговоров по обмену нападающего Пауло Дибалы на игрока "красных дьяволов" Ромелу Лукаку.
Обновлено в 04:16
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика
Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД
Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Религия
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Транспорт
ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин
ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Официальные системные требования WRC 8
Издатель Bigben Interactive и разработчики из французской студии Kylotonn опубликовали официальные системные требования WRC 8. Из них стало известно, что гонку можно будет запустить только на видеокартах с поддержкой DX11.
Обновлено в 03:19
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, популярная телеведущая Елена Малышева призналась, что три года назад спаслась от рака — благодаря удалению полипа толстого кишечника.
Обновлено в 04:04
Политика
В финансовых отчетах кандидатов в депутаты Мосгордумы нашли подозрительные совпадения
В финансовых отчетах некоторых кандидатов в Мосгордуму, поданных в избирательные комиссии, обнаружились совпадения, которые можно объяснить только их централизованным изготовлением по шаблону.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Политика
В Латвии назвали несчастьем победу русских над нацистской Германией
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Дмитрий Медведев назначил срок принятия закона о криптовалютах
«Минфин России участвует в данном вопросе, чтобы обеспечить скорейшее принятие законопроекта», — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:00
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено 31 июля в 17:10
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
Обновлено в 01:17
Общество
Российские математики решили пример, рассоривший пользователей Сети
Известные российские математики дали ответ на пример из школьного курса математики, породивший споры в социальных сетях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:01
Политика
Южная Корея анонсировала санкции против Японии
Напомним, ранее в четверг министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео выразила обеспокоенность в связи с введением Токио торговых санкций против Сеула.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек
Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01