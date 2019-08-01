Финансы

Курс доллара превысил отметку 64 рубляВести ФМ вчера в 08:43

Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
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Курс доллара превысил 64 рубля

ТАССвчера в 08:21

Доллар стал дороже 64 рублей

News.ruвчера в 08:31

Курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с середины июня

Банки.рувчера в 08:39

Курс доллара превысил 64 рубля

RT на русскомвчера в 08:15

Курс доллара превысил 64 рубля

Газета.Ruвчера в 08:12

Рубль в ходе торгов уступает доллару, но теснит евро

Росбалтвчера в 04:15

Рубль снижается к доллару и евро на торгах 1 августа

Экономика сегоднявчера в 03:20
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обсудил с «Ювентусом» трансфер Манджукича

По информации журналиста Ромео Агрести, английский клуб обсуждал трансфер хорватского форварда во время переговоров по обмену нападающего Пауло Дибалы на игрока "красных дьяволов" Ромелу Лукаку.
Обновлено в 04:16
Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика

Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД

Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Религия

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло

По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Транспорт

ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин

ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

Официальные системные требования WRC 8

Издатель Bigben Interactive и разработчики из французской студии Kylotonn опубликовали официальные системные требования WRC 8. Из них стало известно, что гонку можно будет запустить только на видеокартах с поддержкой DX11.
Обновлено в 03:19
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика

Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака

Заслуженный врач России, популярная телеведущая Елена Малышева призналась, что три года назад спаслась от рака — благодаря удалению полипа толстого кишечника.
Обновлено в 04:04
Политика

В финансовых отчетах кандидатов в депутаты Мосгордумы нашли подозрительные совпадения

В финансовых отчетах некоторых кандидатов в Мосгордуму, поданных в избирательные комиссии, обнаружились совпадения, которые можно объяснить только их централизованным изготовлением по шаблону.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12

Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Политика

В Латвии назвали несчастьем победу русских над нацистской Германией

Обновлено вчера в 11:05
Экономика

Дмитрий Медведев назначил срок принятия закона о криптовалютах

«Минфин России участвует в данном вопросе, чтобы обеспечить скорейшее принятие законопроекта», — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:00
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Энергетика

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено 31 июля в 17:10
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

Обновлено в 03:00
Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
Обновлено в 01:17
Общество

Российские математики решили пример, рассоривший пользователей Сети

Известные российские математики дали ответ на пример из школьного курса математики, породивший споры в социальных сетях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:01
Политика

Южная Корея анонсировала санкции против Японии

Напомним, ранее в четверг министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео выразила обеспокоенность в связи с введением Токио торговых санкций против Сеула.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек

Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
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