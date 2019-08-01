Финансы

Курс доллара превысил отметку 64 рубляВести ФМ вчера в 08:43

Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
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Курс доллара превысил 64 рубля

REGNUMвчера в 09:21

Курс доллара превысил 64 рубля

Аргументы и Фактывчера в 08:51

Курс доллара превысил 64 рубля

Газета.Ruвчера в 08:12

Эксперты: Курс доллара превысил 64 рубля

РЕН ТВвчера в 08:25

Курс доллара превысил 64 рубля

ТАССвчера в 08:21

Курс доллара превысил 64 рубля

RT на русскомвчера в 08:15

Доллар стал дороже 64 рублей

News.ruвчера в 08:31
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Музыка

Катамадзе отменила концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
Наука

Новая ткань испускает лимонный аромат под действием пота

Долго сохранять свежесть одежды в жаркую погоду невозможно, и уже к середине дня многие люди источают сильные и неприятные запахи пота.
Обновлено в 08:29
Футбол

Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

Обновлено в 10:11
Происшествия

В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Политика

Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы

Визит российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова наносит ущерб российско-японским отношениям, и Токио заявляет протест против действий Москвы.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Суд признал жительницу Нижегородской области виновной в продаже сына

Следствие установило, что беременная жительница Нижегородской области в июле 2018 года решила отдать новорожденного сына своей знакомой.
Обновлено в 11:02
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь

Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.
Обновлено в 11:24
Происшествия

«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов

МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
Обновлено в 11:04
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено в 10:01
Политика

В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией

В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:58
Политика

Кондолиза Райс оценила вероятность вступления Украины в НАТО

По мнению бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО, поскольку блок считается консенсусной организацией, передает "Новое время".
Обновлено вчера в 23:46
Политика

МИД отреагировал на введение новых санкций США против России

Москва не удивлена новым санкциям США против России из-за дела Скрипалей, заявили в МИД.
Обновлено в 09:46
Музыка

Канадка спаслась от пумы при помощи песни группы Metallica

Обновлено в 11:14
Наука

Древний храм с сокровищами был найден на дне Нила

Ученые во время исследования затонувшего древнеегипетского города Тонис (Гераклион) смогли обнаружить руины храма и множество артефактов, а именно украшения из золота, монеты и фрагмент лодки.
Обновлено 31 июля в 19:07
Политика

Американцев предупредили об опасности пребывания на Украине

Посольство США предупредило граждан об опасности пребывания на Украине в течении всего августа. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Обновлено в 10:28
Кино

Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины

Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Найдена крупнейшая в истории Германии партия кокаина

Обновлено в 11:20
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Футбол

«МЮ» согласовал трансфер Магуайра с «Лестером» за 80 млн фунтов

Обновлено в 10:49
Технологии

Первый большой экспериментальный «Перекресток» открылся в Москве

Обновлено в 04:34
Политика

Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала

Украинских интернет-пользователей разозлил снимок из спортзала, опубликованный президентом Владимиром Зеленским в Instagram.
Обновлено в 08:39
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика

США ввели санкции в отношении руководителей силовых ведомств Венесуэлы

США ввели санкции в отношении начальников спецназа полиции и военной контрразведки Венесуэлы, говорится в заявлении госсекретаря страны Майка Помпео.
Обновлено в 11:56
Экономика

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах

«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено в 07:48
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

«Красивая и сильная»: актриса из «Гарри Поттера» снялась без одежды

Обновлено в 08:35
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