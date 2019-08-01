Финансы
Курс доллара превысил отметку 64 рубляВести ФМ вчера в 08:43
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Наука
Новая ткань испускает лимонный аромат под действием пота
Долго сохранять свежесть одежды в жаркую погоду невозможно, и уже к середине дня многие люди источают сильные и неприятные запахи пота.
Обновлено в 08:29
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Политика
Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы
Визит российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова наносит ущерб российско-японским отношениям, и Токио заявляет протест против действий Москвы.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Суд признал жительницу Нижегородской области виновной в продаже сына
Следствие установило, что беременная жительница Нижегородской области в июле 2018 года решила отдать новорожденного сына своей знакомой.
Обновлено в 11:02
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь
Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.
Обновлено в 11:24
Происшествия
«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
Обновлено в 11:04
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено в 10:01
Политика
В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией
В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:58
Политика
Кондолиза Райс оценила вероятность вступления Украины в НАТО
По мнению бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО, поскольку блок считается консенсусной организацией, передает "Новое время".
Обновлено вчера в 23:46
Политика
МИД отреагировал на введение новых санкций США против России
Москва не удивлена новым санкциям США против России из-за дела Скрипалей, заявили в МИД.
Обновлено в 09:46
Музыка
Канадка спаслась от пумы при помощи песни группы Metallica
Обновлено в 11:14
Наука
Древний храм с сокровищами был найден на дне Нила
Ученые во время исследования затонувшего древнеегипетского города Тонис (Гераклион) смогли обнаружить руины храма и множество артефактов, а именно украшения из золота, монеты и фрагмент лодки.
Обновлено 31 июля в 19:07
Политика
Американцев предупредили об опасности пребывания на Украине
Посольство США предупредило граждан об опасности пребывания на Украине в течении всего августа. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Обновлено в 10:28
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Найдена крупнейшая в истории Германии партия кокаина
Обновлено в 11:20
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Политика
Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
Украинских интернет-пользователей разозлил снимок из спортзала, опубликованный президентом Владимиром Зеленским в Instagram.
Обновлено в 08:39
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
США ввели санкции в отношении руководителей силовых ведомств Венесуэлы
США ввели санкции в отношении начальников спецназа полиции и военной контрразведки Венесуэлы, говорится в заявлении госсекретаря страны Майка Помпео.
Обновлено в 11:56
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено в 07:48
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28