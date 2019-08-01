Финансы
Курс доллара превысил отметку 64 рубляВести ФМ вчера в 08:43
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
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Риски для рубля в августе ограничены - курс не превысит 64 руб. за доллар - ITI Capital
Финмаркетвчера в 10:36
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Происшествия
Из горящих лесов Иркутской области бегут животные
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Число задержанных за массовые беспорядки в Москве увеличилось вдвое
Следователи задержали еще пятерых участников несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Пекин пообещал принять ответные меры в случае введения новых пошлин на китайские товары со стороны США.
Обновлено в 04:33
Общество
Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:07
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено в 01:54
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна на Юпитере
Межпланетная станция Juno передала на Землю свежие фотографии Большого красного пятна на Юпитере, полученные с нового ракурса.
Обновлено в 06:21
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Сирийская оппозиция согласилась на перемирие в Идлибе
В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб прекратились авиаудары после вступления в силу перемирия.
Обновлено в 06:31
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Политика
США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»
США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 08:59
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Август привнесет глоток свежего воздуха в жизнь этого знака Зодиака.
Обновлено 31 июля в 22:07
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Общество
Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву
Как отмечается, август пока не радует москвичей теплой погодой, однако ситуация может измениться.
Обновлено в 08:14
Экономика
У компаний Курченко оказались залоги в российских банках
Как следует из базы данных СПАРК, залоги по ним оказались в подсанкционном крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) и петербургском Энергомашбанке, недавно сменившем собственников.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Наука
Названа главная причина развития рака
Обновлено вчера в 07:11
Спорт
Губанова: Загитова не заслужила золотую медаль
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено 31 июля в 05:50
Футбол
Александр Медведев: «Краснодар» в матче с «Зенитом» не будет беречь силы перед Лигой чемпионов
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча против «Краснодара».
Обновлено в 04:01