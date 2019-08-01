Финансы

Курс доллара превысил отметку 64 рубляВести ФМ вчера в 08:43

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Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
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Эксперты: Курс доллара превысил 64 рубля

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