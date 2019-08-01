Финансы
Курс доллара превысил отметку 64 рубляВести ФМ вчера в 08:43
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Футбол
«Зенит» приобрел игрока «Барселоны» Малкома
Обновлено в 12:26
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Наука
Ученые выяснили, как на самом деле влияет похмелье на мозг
Обновлено в 00:16
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Без слез не взглянешь. Волочкова дала отпор хейтерам
Балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу хейтеров, которые критикуют ее фотографии в соцсетях.
Обновлено в 16:38
Интернет
В Минкомсвязи одобрили совет Роскачества заклеивать камеру ноутбука
Заклеивание камер и микрофонов гаджетов позволяет лучше защититься от кибермошенников.
Обновлено в 09:37
Технологии
Карты «МИР» оснастят отечественным чипом для бесконтактной оплаты
Первый отечественный чип, позволяющий совершать бесконтактные платежи, разработали для внедрения в карты платежной системы «МИР».
Обновлено в 04:10
Гаджеты
Раскрыты европейские цены на Samsung Galaxy Note10 и Note10+
За 5 дней до официальной премьеры линейки смартфонов Samsung Galaxy Note10 в Сети появилась информация, касающаяся стоимость аппаратов на европейском рынке.
Обновлено в 12:35
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Экономика
Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров
Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
Обновлено в 12:30
Общество
Столичные власти объявили о фестивале, который состоится в день протестной акции в Москве, за три дня до проведения
«Шашлык Live» - так называется фестиваль, который власти Москвы решили устроить в Парке Горького в эти выходные.
Обновлено в 05:00
Интернет
Samsung и Sony возродят технологию UWB
Обновлено в 08:37
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Общество
Семьи с ипотекой разводятся реже, показало исследование
Семьи, которые выплачивают ипотеку, разводятся реже.
Обновлено в 16:44
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Кино
Умер автор музыки «Инспектора Морса» Баррингтон Фелунг
Хотя Фелунг начал свою карьеру как академический композитор (сочинял музыку для балета), одна из его ранних работ привлекла внимание режиссера Энтони Мингеллы, который пригласил его писать партитуру для спектакля "Сделано в Бангкоке" в 1986 году.
Обновлено в 06:37
Политика
Посольство США предупредило об угрозе терактов в праздники на Украине
Посольство США в Киеве предупредило американских граждан об угрозе терактов, с которой они могут столкнуться на Украине во время праздников.
Обновлено в 19:53
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Германии изъяли кокаин на €1 млрд евро
Обновлено в 10:32
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:08
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 15:23
Футбол
Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»
Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.
Обновлено в 17:43
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15