Финансы
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,05% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 20:30 мск достиг отметки в 69,001 рубля, свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс доллара находился выше 69 рублей 12 сентября.
ТАСС12:33
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Финансы
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Финансы
Аналитики ЦБ РФ рассказали о риске ипотечного пузыря
Департамент исследований и прогнозирования Центробанка опубликовал аналитическую записку, где рассказал, что российские банки недооценивают риски кредитования, так как кредитные бумы «взрослеют» через макроэкономические эффекты и влияют на ожидания банков и заемщиков.
Обновлено в 09:19
Финансы
В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками
Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено в 13:00
Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34
Финансы
В ЕАЭС может появиться единая цифровая валюта
В 2020—2021 годах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может появиться единая цифровая валюта.
Обновлено в 07:11
Финансы
Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено в 03:06
Финансы
Распродажи на рынке США могут продолжиться
После повышения ставки ФРС продажи на рынке США продолжились. Индекс S&P 500 пробил поддержку.
Обновлено в 09:05
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено в 02:25
Финансы
Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж
Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено в 05:10
Финансы
Падение доллара может сдержать статистика
Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.
Обновлено в 00:58
Финансы
BMO: евро с началом нового года обновит минимумы
В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.
Обновлено в 01:42
Финансы
Рубль стал худшим в сегменте EM, падая к доллару 5 дней подряд
По итогам 5 торговых дней рубль демонстрирует худшие результаты среди всех представителей сегмента Emerging Markets (развивающиеся рынки).
Обновлено вчера в 13:19
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено вчера в 07:44
Финансы
Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов
Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.
Обновлено вчера в 09:23
Финансы
Цены евробондов РФ выросли за неделю благодаря снижению санкционных рисков и спросу на активы EM
Всю первую половину предпоследней полноценной недели года, включая торги 19 декабря, сектор отечественных евробондов не демонстрировал какой-либо ярко выраженной динамики на фоне ожиданий инвесторами объявления итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Обновлено в 11:59