Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраляRambler News Service вчера в 07:28
Курс доллара превысил 67 руб. впервые с середины февраля 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 14:12 мск курс доллара увеличился на 9 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 67,01 руб.
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Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Экономика
Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина
Эксперты рассчитали объем бензина АИ-92, который может приобрести на среднемесячную зарплату представитель того или иного региона страны.
Обновлено вчера в 00:40
Футбол
Лихтштайнер стал игроком «Аугсбурга»
«Аугсбург» объявил о переходе защитника Штефана Лихтштайнера. 35-летний швейцарец подписал контракт с немецким клубом на год.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Авто
Выставка COMTRANS-2019 расширилась и изменила формат
3 сентября на открытой площадке COMTRANS ARENA откроется 19-ая Церемония награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России»: лучших из лучших среди отечественных и иностранных производителей коммерческой техники выберут ведущие журналисты авторитетных независимых СМИ.
Обновлено в 03:02
Наука
На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен ВОВ
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые могли быть проложены во время Второй мировой войны.
Обновлено в 01:57
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Технологии
Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга
Использование мобильного телефона для отвлечения от какой-то сложной умственной задачи приводит к тому, что мозг на самом деле не "перезагружается", а еще больше утомляется.
Обновлено в 03:43
Политика
Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию
Причиной тюремного срока Вовк назвал уголовные дела, возбужденные против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.
Обновлено в 03:34
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 11:21
Футбол
Конов: «Рубин» и «Зенит» заплатили за трансфер Сутормина 50 тысяч
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов обнаружил данные РФПЛ о регистрации полузащитника в клубах: Дата регистрации трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 28 июня 2019 года с фиксацией оплаты до первого августа 2019 года в размере 50 000 рублей согласно пункту 5 трансферного контракта.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено 18 августа в 06:23
Здоровье
Детсады отменили справки об отсутствии контакта с больными
В столице отменили обязательное предоставление в детские сады бумажных справок об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Похитившие российских моряков пираты вышли на связь
Оставшиеся на борту четверо членов экипажа сообщили, что вскоре пираты должны выйти на связь.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет отношений. Об этом сообщает журнал People.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Минприроды планирует ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Министерство предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%.
Обновлено вчера в 00:01