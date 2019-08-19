Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраляREGNUM вчера в 09:06
По состоянию на 14:15 мск доллар поднимался на 1,04% к уровню открытия торгов — до 67,02 рублей. В последний раз курс американской валюты находился на такой отметке в середине февраля 2019 года.
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Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна
Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
Обновлено вчера в 13:40
Гаджеты
В России вырос спрос на кнопочные телефоны
Очень часто пользователями кнопочных телефонов становятся пожилые люди, которые пользоваться ими намного удобнее, чем смартфонами.
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей
Ничушкин стал игроком «Колорадо»
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Гудзева записала Шаляпина в свидетельство о рождении своего ребенка
Татьяна все равно указала Прохора в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца, а самого мальчика назвала Федором Шаляпиным.
Обновлено вчера в 14:39
Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Россияне начали активно использовать накопления и брать кредиты ради поддержания привычного уровня трат, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:11
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Производство легковушек в России начало расти
С начала же нынешнего года в России было выпущено около 81 600 грузовых автомобилей, что на 1,2% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:46
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Банки предложили блокировать карты при подозрительных переводах
Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в законодательство, которые позволят блокировать карты получателя в том случае, если есть подозрения в зачислении на них мошеннических средств.
Обновлено в 01:39
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Гаджеты
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено вчера в 11:54
Армия и оружие
Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся
В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» подписал контракт с «Ротором»
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Ткачук заключил контракт с одним из лидеров ФНЛ волгоградским «Ротором».
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы
Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба.
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Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Экономика
В России к концу года ожидают снижения цен на свинину
Как отметил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев, ожидается, что в ближайшие три-четыре года объёмы производства ежегодно будут расти на 4−5%, что резко усилит внутреннюю конкуренцию и создаст предпосылки для снижения оптовых цен.
Обновлено в 01:11
Авто
Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области
На трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области 19 августа произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
Обновлено в 01:11
Футбол
ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Гомесом
Московский ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Серджи Гомесом.
Обновлено в 00:53
Авто
Ford и Lincoln выпустят новые среднеразмерные электрокроссоверы
Отмечается, что Ford планирует выпускать 65 тыс. экземпляров электрокроссоверов в год.
Обновлено в 00:31