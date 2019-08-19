На открытии торгов во вторник, 20 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Происшествия В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.

Наука На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.

Политика Путин отметил «осторожный оптимизм» в контактах с Зеленским Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном свою беседу с президентом Украину Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают «осторожный оптимизм».

Армия и оружие Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.

Происшествия В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Общество Отстраненный от работы замглавы Нижнего Тагила подал в отставку В отношении чиновника ранее была инициирована служебная проверка Замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко подал заявление об увольнении "в связи с выходом на пенсию".

Армия и оружие Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.

Финансы Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26% Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов.

Армия и оружие Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.

Происшествия Водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса отпущен под обязательство о явке Полиция отпустила под обязательство о явке водителя пермского автобуса, попавшего в ДТП, в котором погибла одна женщина и пострадали 35 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Политика В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине» В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Происшествия Банки предупреждают об атаках на счета клиентов Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.

Шоу-бизнес Дуэйн «Скала» Джонсон женился спустя 12 лет отношений Актер отметил свадьбу на Гавайях 18 августа 2019 года звезда американских боевиков Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала организовал тайную свадьбу на Гавайях.

Политика Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина Самолеты швейцарских ВВС сопровождали российский рейс до границы с Францией, приближаясь к нему на протяжении полета на несколько метров, после чего удалились.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Хоккей «Нефтехимик» подписал однолетний контракт с Игнатовичем «Нефтехимик» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Максимом Игнатовичем.

Наука В Китае начнут продавать клонированных котов Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.

Авто Представлена спецверсия Rolls-Royce Cullinan Black Badge Согласно новой заявке Калифорнийского совета по воздушным ресурсам, раскрытой сотрудниками AutoGuide.com, бренд собирается представить версию своего супер-роскошного внедорожника Cullinan в виде черного значка.

Игры Геймеры смогут побывать в новосибирском метро благодаря Metro Exodus Как отметили в компании 4A Games, игроки могут рассчитывать на классический для серии «Метро» сюжетно-ориентированный игровой процесс.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.