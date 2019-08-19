Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:01
На открытии торгов во вторник, 20 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Путин отметил «осторожный оптимизм» в контактах с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном свою беседу с президентом Украину Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности
Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.
Обновлено в 03:12
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей
В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
Общество
Отстраненный от работы замглавы Нижнего Тагила подал в отставку
В отношении чиновника ранее была инициирована служебная проверка Замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко подал заявление об увольнении "в связи с выходом на пенсию".
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью
В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.
Обновлено в 02:33
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса отпущен под обязательство о явке
Полиция отпустила под обязательство о явке водителя пермского автобуса, попавшего в ДТП, в котором погибла одна женщина и пострадали 35 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился спустя 12 лет отношений
Актер отметил свадьбу на Гавайях 18 августа 2019 года звезда американских боевиков Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала организовал тайную свадьбу на Гавайях.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Самолеты швейцарских ВВС сопровождали российский рейс до границы с Францией, приближаясь к нему на протяжении полета на несколько метров, после чего удалились.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика
Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину
Обновлено вчера в 17:31
Игры
Nvidia и Microsoft добавили в Minecraft поддержку трассировки лучей
Обновлено вчера в 11:48
Хоккей
«Нефтехимик» подписал однолетний контракт с Игнатовичем
«Нефтехимик» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Максимом Игнатовичем.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Похитившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено в 03:06
Наука
В Китае начнут продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Авто
Представлена спецверсия Rolls-Royce Cullinan Black Badge
Согласно новой заявке Калифорнийского совета по воздушным ресурсам, раскрытой сотрудниками AutoGuide.com, бренд собирается представить версию своего супер-роскошного внедорожника Cullinan в виде черного значка.
Обновлено в 03:17
Игры
Геймеры смогут побывать в новосибирском метро благодаря Metro Exodus
Как отметили в компании 4A Games, игроки могут рассчитывать на классический для серии «Метро» сюжетно-ориентированный игровой процесс.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне
Экс-полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о расторжении контракта с петербургским клубом и ходе восстановления после операции на колене, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Политика
В России призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Обновлено вчера в 04:51