Финансы
Курс доллара превысил 67 рублейТАСС 07:31
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года.
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Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных
Обновлено в 07:53
Происшествия
Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой
Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать натуральный майонез
Эксперты Роскачества советуют выбирать натуральный майонез, оценивая условия хранения и наличие в его составе яичных продуктов.
Обновлено в 01:58
Футбол
Стала известна дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорин и Мамаев подали 2 августа.
Обновлено в 08:45
Футбол
Дерби «Спартак» – ЦСКА. Взломан сайт фанатов «красно-белых»
Неизвестные взломали сайт объединения болельщиков "красно-белых" "Фратрия" и опубликовали псевдо-заявление.
Обновлено в 09:15
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Политика
«Союз славянский сил Руси» признан экстремистской организацией
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Обновлено в 08:57
Игры
Call of Duty: Modern Warfare – Демонстрация карты «Grazna Raid»
Обновлено 17 августа в 16:10
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Футбол
Пилот севшего в поле «Аэробуса» сделал прогноз на столичное дерби
Пилот самолета «Аэробус А-321» Дамир Юсупов дал прогноз на предстоящий матч 6-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет ЦСКА.
Обновлено в 03:21
Политика
Встреча Зеленского и Нетаньяху началась в Киеве
Обновлено в 05:00
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Театры
Сергей Пускепалис представлен труппе Театра им. Волкова
Обновлено в 08:20
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка
Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру».
Обновлено в 00:59
Космос
Инопланетяне на огромном корабле наблюдают за землянами, используя энергетический щит – уфологи
Обновлено вчера в 21:45
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
«Рокетбанк» станет отдельной финтех-компанией
Совет директоров QIWI поручил руководству компании изучить возможности частичной или полной продажи "Рокетбанка".
Обновлено в 06:59
Происшествия
Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии
В результате ДТП с автобусом дагестанских паломников в Саудовской Аравии погибла одна женщина, еще две пострадали.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
В Севастополь прибудет новый тральщик «Иван Антонов»
После принятия участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге тральщик направился в основной пункт базирования – Севастополь.
Обновлено в 07:45
Экономика
В Минприроды предложили ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Минприроды предлагает повысить уровень обязательной утилизации товаров и упаковки с нынешних 5–35% до 100%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.
Обновлено в 07:29
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03