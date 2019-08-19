Финансы
Курс доллара превысил 67 рублейТАСС 07:31
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года.
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Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
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Обновлено вчера в 17:21
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
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Кино
Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт
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Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском
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Авто
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Футбол
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Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
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Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
Обновлено в 15:28
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Политика
Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit
Упоминание о «бэкстопе» (режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза Евросоюза (ЕС) и европейского рынка после начала переходного периода Brexit) не может быть включено в соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено в 15:34
Гаджеты
Новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости
Как выяснилось, новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости.
Обновлено в 12:31
Космос
Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18
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Обновлено в 09:27
Политика
Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским
По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
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Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане»
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В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
У Сарри диагностирована пневмония
У главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Общество
Почти половина жителей РФ никогда не играла в видеоигры
Около половины жителей России (48%) никогда не играли в видеоигры (48%). Играют в видеоигры 19%, перестали — 33% опрошенных.
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Виктор Гончаренко: «ЦСКА выглядел предпочтительнее „Спартака“»
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Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева
Обновлено в 16:32
Космос
День в истории: Белка и Стрелка отправились на земную орбиту
19 августа 1960 года в 11:44 по московскому времени советские собаки-космонавты Белка и Стрелка на корабле «Спутник-5» были запущены на земную орбиту.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47