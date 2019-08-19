Финансы
Курс доллара превысил 67 рублейТАСС 07:31
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года.
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Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
МВД начало проверку в отношении экс-владельца «Росгосстраха»
Следователи МВД начали доследованную проверку в отношении бывшего руководителя страховой компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова, они проверяют сделки, сделанные перед санацией банка "Открытие".
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных
Обновлено в 07:53
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено в 05:20
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
В Удмуртии подростки повредили надгробия на кладбище
18 августа в полицию в Воткинске поступило сообщение о том, что на Южном кладбище повреждены 14 надгробных плит и крестов, сообщает МВД по УР.
Обновлено в 05:41
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено в 01:36
Политика
Иран не заинтересован в переговорах с США, заявил Зариф
Тегеран не заинтересован в переговорах с США, для которых должны быть основания, отметил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который находится с визитом в Финляндии.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Ульяновской области подросток зарубил топором всю семью
Обновлено вчера в 06:07
Футбол
«Фратрия» опровергла сообщение о бойкоте матчей «Спартака»
Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» в официальном Twitter опровергло заявление о бойкоте матчей красно-белых.
Обновлено в 08:52
Политика
Мантуров назвал нецелесообразным запрет на экспорт леса в Китай
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что введение полного запрета на экспорт леса в Китай в настоящее время не имеет смысла.
Обновлено в 07:12
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Обновлено в 02:50
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Авто
Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу
В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
Обновлено в 01:08
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Единоборства
Ирландский боксер вызвал Макгрегора на бой, и тот согласился
Ирландский боксер среднего веса Люк Килер вызвал на поединок своего соотечественника, бойца ММА Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:28
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Свердловчане трудоспособного возраста стали реже умирать от рака
По сравнению с первым полугодием 2018 года количество умерших от рака трудоспособных свердловчан в январе-июне 2019 года сократилось на 1,4%, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Обновлено в 07:29
Технологии
МГТС готовит сеть к 5G
МГТС одной из первых в России начала тестирование сетевых коммутаторов типа whitebox, предусматривающих использование сетевых операционных систем, не связанных с поставщиками аппаратной части сети, применение которых позволит ответить на требования стандарта 5G к скоростям и объемам передачи данных без значительных затрат на модернизацию сети.
Обновлено в 05:34
Политика
Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Культура
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Растет число отравившихся подсолнечным маслом под Ульяновском
В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом.
Обновлено в 06:13
Технологии
Binance объявила о запуске аналога криптовалюты Facebook
Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске аналога токена от социальной сети Facebook или «независимой региональной версии Libra» — проекта Venus.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30