Финансы

Курс доллара превысил 67 рублейТАСС 07:31

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года.
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Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 67 рублей

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Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
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