Финансы
Биржевой курс доллара превысил 67 рублей впервые за полгодаДождь вчера в 09:49
В ходе торгов на Московской бирже 19 августа курс доллара превысил отметку в 67 рублей впервые с февраля 2019 года. По состоянию на 14:15 мск курс доллара составил 67,02 рубля. Позже рубль смог немного отыграться, и на 14:40 по мск доллар торговался по 66,9 рубля.
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Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
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Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
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Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
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УГИБДД закупило картонные LADA Vesta для устрашения водителей
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Асад позитивно оценил продвижение армии Сирии к Хан-Шейхуну
Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил продвижение правительственных сил к стратегическому городу Хан-Шейхуну, занятому боевиками.
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Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
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Жиго победил ЦСКА. Что важно знать о главном герое «Спартака» в дерби
Обновлено вчера в 16:57
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В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии
В России зарегистрировали препарат Спинраза для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).
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Происшествия
Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве
Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39
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Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний
Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.
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Политика
Беглов подчеркнул, что работа на благо Петербурга эффективнее митингов
После визита Беглова была проведена конкретная работа: были установлены биотуалеты и лавочки, началось благоустройство парка.
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Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Президент Финляндии захотел обсудить с Путиным протесты в Москве
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным массовые протесты в Москве.
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Политика
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Происшествия
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Обновлено в 02:41
Происшествия
Уснувший на надувном матрасе итальянец доплыл до Сицилии
Итальянец уснул на надувном матрасе в море и, проплыв около 10 километров, оказался в Сицилии.
Обновлено в 05:05
Происшествия
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Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Политика
Олега Бурова избрали новым мэром Риги
Новым мэром Риги на внеочередном заседании городской думы избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР), сообщает LSM.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Космос
Предложен метод прогнозирования землетрясений по спутниковым данным
Обновлено вчера в 05:18