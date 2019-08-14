Финансы
Курс доллара впервые с мая поднялся выше 66 рублейПолит.ру вчера в 12:11
Как уточняется, на Московской бирже американская валюта подорожала до 66,02 рубля, курс евро — до 73,60 рубля. При этом, в ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля — это максимум с 3 мая.
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Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм)
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Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку
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В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
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Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
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В августе прошлого года актриса Екатерина Архарова сказала «да» ресторатору Артему Илясову, с которым начала встречаться в 2017-м.
Обновлено в 11:55
Общество
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На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Авто
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Компания Chevrolet готовит к старту продаж в Китае новый электрический кроссовер Menlo EV.
Обновлено в 08:24
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Происшествия
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Обновлено в 11:48
Игры
Вышел трейлер новой игры Need for Speed Heat
На днях компанией Eletctronic Arts был представлен первый трейлер очередной игры из серии Need for Speed.
Обновлено в 03:30
Экономика
Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала года
Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.
Обновлено в 01:51
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку из-за Алексея Меняйло
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Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
К расследованию авиаинцидента у Жуковского подключат французов
Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) заявило, что подключится к расследованию жесткой посадки A321 на поле у Жуковского.
Обновлено в 12:26
Технологии
Huawei расширяет российские центры разработки
До конца года общий штат центров расширят на 500 новых сотрудников, а в течение пяти лет в R&D привлечет еще 1000 человек.
Обновлено в 07:34
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Экспорт грузинского вина в Россию обвалился
По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Авто
«Ъ»: в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено 13 августа в 23:15
Политика
Верховный суд Украины открыл дело о неконституционности выборов в Раду
Верховный суд Украины принял решение рассмотреть иск о признании незаконными и отмене результатов парламентских выборов, состоявшихся 21 июля на Украине.
Обновлено в 06:31