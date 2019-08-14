После снижения накануне, сегодня доллар начал резко расти. На Московской бирже курс доллара превысил 66 рублей, показав рост на 1,66%, согласно данным торгов на 19.25 (мск). По данным агентства ТАСС, в последний раз доллар был зафиксирован на этом уровне 3 мая текущего года.

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с начала мая

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