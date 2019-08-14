Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с начала маяНациональная служба новостей вчера в 13:11
После снижения накануне, сегодня доллар начал резко расти. На Московской бирже курс доллара превысил 66 рублей, показав рост на 1,66%, согласно данным торгов на 19.25 (мск). По данным агентства ТАСС, в последний раз доллар был зафиксирован на этом уровне 3 мая текущего года.
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Происшествия
Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле
Обновлено в 01:43
Политика
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что министерство энергетики издало приказ о выведении из энергосистемы государства одного из блоков Хмельницкой АЭС для экспорта электроэнергии в Польшу, соответствующие данные Герус опубликовал в Facebook.
Обновлено в 06:49
Общество
«Дом-2» переедет в более просторные павильоны
Обновлено в 07:00
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Футбол
Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»
Обновлено в 07:32
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» наблюдает центр Млечного Пути
Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает о том, что обсерватория «Спектр-РГ» выпустила свою первую астрономическую телеграмму о наблюдении центра нашей галактики — Млечного Пути.
Обновлено в 04:44
Наука
Ученые отредактировали с помощью CRISPR несколько генов одновременно
Микробиологи из Высшей технической школы Швейцарии вывели применение технологии редактирования генома CRISPR на новый уровень — ученым удалось одновременно модифицировать несколько десятков генетических последовательностей.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве
Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
Обновлено в 07:33
Экономика
Чистая прибыль «Мечела» по МСФО в I полугодии выросла в 2,7 раза
Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 года увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,745 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Обновлено в 06:57
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании
Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:31
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Общество
Счетная палата раскритиковала Минтруд за ситуацию с инвалидами
Количество детей-инвалидов в России ежегодно увеличивается на 2%, или примерно на 18 тысяч человек, при этом Минтруд пока не обеспечивает должного контроля в сфере медико-социальной экспертизы (МСЭ), заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Россиянин выбросил из окна четырехмесячную дочь
В одном из микрорайонов Красноярска местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь.
Обновлено в 06:57
Общество
Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе
В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено 13 августа в 08:20
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер
В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Около 400 военнослужащих из 21 страны стали участниками АрМИ в Бресте
В целом же в соревнованиях, в которых приняли участие около 400 военнослужащих из 21 государства, было разыграно около 100 медалей и кубков.
Обновлено в 07:47
Политика
Песков назвал главных гостей юбилейного ВЭФ-2019
В 2019 году Восточный экономический форум будет проходить 4−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета и станет юбилейным, пятым.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07