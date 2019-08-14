Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 маяRT на русском 11:19
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Экономика
«Газпром» попросил у правительства средства на два проекта на Балтике
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство России поддержать проекты строительства комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в России газохимического комплекса на побережье Балтийского моря рядом с портом Усть-Луга (Ленинградская область).
Обновлено в 10:00
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Технологии
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Политика
Минприроды готовит программу по предотвращению лесных пожаров
Специалисты Минприроды России разрабатывают программу для предотвращения и сокращения масштабов и числа лесных пожаров, сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин в опубликованном в четверг интервью газете "Ведомости".
Обновлено в 19:10
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Гаджеты
Состоялась официальная презентация смартфона HTC Wildfire X
На индийском сайте появилась информация о начале продаж смартфона HTC Wildfire X. Тайваньский производитель официально представил очередную модель из семейства, рассказав о ней в Сети.
Обновлено в 09:18
Путешествия
В копеечку: летом 2019 года туристический отдых подорожал на 9-10%
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Ломидзе, в 2019 году среди граждан РФ сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах.
Обновлено в 09:09
Политика
Пакистан запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за действий Индии
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии
Обновлено в 15:50
Энергетика
У «Газпрома» начинают изымать имущество в Европе
В конце февраля 2018 года российский монополист проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить $4,6 млрд, а с учетом решения арбитража по контракту окончательная сумма расчетов составляет $2,6 млрд в пользу «Нафтогаза».
Обновлено в 11:24
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Футбол
Как «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 18:23
Происшествия
На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр
Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова
Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.
Обновлено в 16:52
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53