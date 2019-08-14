Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 маяRT на русском 11:19
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 04:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Происшествия
На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр
Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Экономика
Трамп заявил о росте инвестиций в США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние события на рынках, заявив, что инвесторы увеличивают вложения в США, поскольку хотят стабильности.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Политика
Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»
Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 03:27
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери
Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Маленькая балерина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия рассказала о своих впечатлениях от встречи с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:16
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Технологии
Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году
Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Хоккей
СКА обыграл «Йокерит» в товарищеском матче
Хоккеисты санкт-петербургского СКА обыграли финский «Йокерит» в контрольном поединке.
Обновлено в 14:09
Экономика
Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензин
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
Обновлено в 10:22
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Общество
Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам
Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Тренер «Спартака» Кононов: Соболезнуем родным погибшего фаната
Выражаем искренние соболезнования его родным и друзьям, - сказал Кононов.
Обновлено в 11:27
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз
Зюзинский районный суд арестовал на девять суток муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщило издание «МБХ медиа».
Обновлено в 10:13
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян экстренно госпитализирован
В Москве в возрасте 83 лет госпитализирован народный артист СССР и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян.
Обновлено в 08:52
Энергетика
Нефть Brent подешевела более чем на 5%
Нефть марки Brent в среду упала в цене более чем на 5% на фоне внезапного роста запасов сырья в США.
Обновлено в 13:40