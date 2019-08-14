Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 маяRT на русском 11:19

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Подробнее о событии

Курс доллара впервые с начала мая превысил 66 руб

РБК11:47

Курс доллара США поднялся выше 66 рублей впервые с 3 мая

Интерфакс11:40

Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

РИА Новости11:20

Рубль ускорил снижение на дешевеющей нефти

Эхо Москвы11:35

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Газета.Ru11:32

Курс доллара превысил 66 рублей

ТАСС11:36

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

RT на русском11:19
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Экономика

Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Футбол

«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:46
Футбол

Алана Мамаева навестила мужа в колонии

Алана, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, побывала в исправительной колонии общего режима № 4 в Белгородской области.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Российский сенатор оценил шансы размещения ракет США в Азии

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич оценил высказывание посла США в России о размещении ракет малой и средней дальности на территории Азии.
Обновлено в 08:59
Интернет

В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей

Компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено в 16:50
Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено 12 августа в 12:20
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Происшествия

На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр

Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Происшествия

В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка

В хуторе Парамонов Вологодонского района двухлетний ребенок застрял между двух труб. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
Обновлено в 15:43
Культура

Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом

Американская певица Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом под названием Christina Aguilera в честь его 20-летия.
Обновлено в 17:07
Общество

Соболь объявила о прекращении голодовки

Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах

Котову были предъявлены обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Обновлено в 10:08
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Космос

На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur

Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено в 17:01
Кино

Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»

Успех ремейка «Короля льва» подтолкнул студию Disney переснять в таком же стиле мультфильм «Бэмби».
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Культура

«Квартал 95» впервые спародировал Зеленского

«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
Обновлено в 03:38
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки

Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Космос

Флуоресцентное свечение поможет в поисках внеземной жизни

Астрономы из Корнелльского университета (США) открыли новый способ поиска жизни в космосе: скрытые биосферы можно будет обнаружить с помощью резких вспышек ультрафиолетового излучения от красных карликов.
Обновлено в 05:19
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Гаджеты

Bosch разработала трехмерную приборную панель для автомобилей

Компания Bosch создала инновационную приборную панель для автомобилей, которая обладает трехмерным изображением.
Обновлено в 08:29
Происшествия

СМИ: повышенное бета-излучение обнаружено в Архангельске и Северодвинске

Росгидромет 8 августа зафиксировал повышенный уровень бета-излучения в Северодвинске и в Архангельске.
Обновлено в 17:11
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто

Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено в 15:17
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