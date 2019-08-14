Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 маяRT на русском 11:19
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Экономика
Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензин
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Полицейские и волонтеры ищут в лесу под Омском пропавшего мальчика
Примерно 600 полицейских и волонтеров ищут в лесу малыша, который пропал в Большереченском районе Омской области.
Обновлено в 13:16
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Мужчину, напавшего на сотрудницу тира в Анапе, нашли
Напомним, что поздно вечером 11 августа в тире агрессивный мужчина учинил разгром и швырнул в лицо сотруднице заведения винтовку за то, что та отказалась дать ему пострелять.
Обновлено в 04:39
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Общество
Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги
Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
Обновлено в 13:06
Игры
Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat
В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Политика
Додон заявил о желании Молдавии восстановить отношения с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев намерен восстановить стратегические отношения с Россией.
Обновлено в 13:09
Политика
Путин встал на колено перед юной балериной
Одному из учеников Академии хореографии Севастополя Путин пожал руку, а перед юной балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
Футбольный клуб «Ахмат» наказали за оскорбление судьи по громкой связи
Стадион футбольного клуба «Ахмат» не будет дисквалифицирован за оскорбление судьи по громкой связи в игре против московского «Спартака», клуб заплатит штраф.
Обновлено в 10:45
Здоровье
Специалисты назвали ранние признаки инсульта головного мозга
Медицинские специалисты рассказали о том, какие признаки могут наблюдаться на ранней стадии инсульта, чье развитие постепенно набирает обороты.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста
Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Космос
Астрофизик — об эволюции, будущем человечества и жизни на других планетах
Легко могу себе представить, что лет через двести на Марсе будут жить миллионы или даже миллиарды людей.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года
Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обновлено в 08:05
Политика
Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу
Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Культура
Звезда Disney снялась в фильме для взрослых
Актриса Белла Торн, игравшая в сериале Disney «Танцевальная лихорадка», приняла участие в съёмках фильма для взрослых в сотрудничестве с PornHub.
Обновлено в 09:23
Кино
Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль
Обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо назвал свою провальную роль в карьере, за которую ему до сих пор стыдно.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика
Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
На прошлой неделе Путин побывал на организованном "Ночными волками" международном байк-шоу в Севастополе.
Обновлено в 11:38
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Политика
В Кремле прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
В администрации президента России не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:30
Футбол
С «Тюмени» снимут 6 очков за неисполнение решения CAS
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что с «Тюмени» будет снято шесть очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.
Обновлено в 12:26