Финансы
Курс доллара превысил 66 рублейТАСС вчера в 11:36
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,66% и достиг 66,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 18:13 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года. Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.
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Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Происшествия
Пассажиры Airbus А321 описали посадку самолета на кукурузное поле
Самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский утром 15 августа.
Обновлено в 08:01
Транспорт
Дорога к горнолыжным курортам в Красной Поляне может стать платной
Если решение будет принято, пункты взимания платы могут появиться на трассе уже до конца года, рассказывает федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:49
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Ночные поиски Коли Бархатова в Омской области не принесли результатов
Обновлено 13 августа в 23:18
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Общество
В роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать школьный рюкзак
Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поделились рекомендациями по выбору школьного рюкзака для ребенка.
Обновлено в 05:32
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Общество
В мэрию Москвы направлено уведомление о массовых пикетах 17 августа
В качестве альтернативы шествию 17 августа в мэрию Москвы отправлено уведомление о проведении массовых пикетов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 13 августа в 11:40
Футбол
Вратарь «Уфы» Чернов призвал Савина ответить за свои слова
Вратарь «Уфы» Алексей Чернов потребовал у блогера Евгения Савина исполнить обещание.
Обновлено в 06:45
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Футбол
Цорн рассказал о проекте «2023» в «Спартаке»
На каждую должность будет ряд кандидатов, которые представляют свои программы, и из них выбирается руководство.
Обновлено в 05:42
Экономика
Виталий Мутко приедет в Тверскую область – по приглашению Игоря Рудени
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко поддержал предложение губернатора Тверской области Игоря Рудени о выделении дополнительных средств на реконструкцию в Тверской области очистных сооружений и объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации региональных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» национального проекта «Экология».
Обновлено в 08:34
Общество
Николай Валуев собирается заняться в Петербурге переработкой мусора
Развивать проект по переработке мусора в Северной столице собирается депутат Государственной Думы и бывший боксер-тяжеловес Николай Валуев, сообщает «КП-Петербург».
Обновлено в 08:24
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Политика
У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана
"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
Обновлено в 07:17
Космос
Военные США сообщили о взрыве в космосе ступени европейской ракеты
Служба контроля космического пространства США зафиксировала взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты-носителя Ariane 4. Об этом сообщается на официальной странице 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США в Twitter.
Обновлено в 08:56
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35
Космос
Ученые расшифровали инопланетное послание 2007 года
Ученым удалось разгадать инопланетное послание, датированное 2007 годом. На пути к адресату оно преодолело 46 миллиардов световых лет.
Обновлено вчера в 06:16
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер
В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер.
Обновлено в 02:09
Общество
Жара до плюс 27 градусов придет в Москву через неделю
Обновлено в 06:28
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22