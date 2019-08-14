Финансы
Курс доллара впервые с мая поднялся выше 66 рублейПолит.ру 12:11
Как уточняется, на Московской бирже американская валюта подорожала до 66,02 рубля, курс евро — до 73,60 рубля. При этом, в ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля — это максимум с 3 мая.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:47, Ашберн
Единоборства
Сын Кости Цзю одержал очередную победу
Обновлено в 11:08
Политика
Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может наложить запрет на экспорт леса в Китай, если власти КНР не будут помогать бороться с незаконной вырубкой, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено в 22:15
Экономика
Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов
Доля заемщиков, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом, за два года увеличилась более чем в полтора раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году», свидетельствует опрос ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов (есть у РБК).
Обновлено в 17:01
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Футбол
«Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 года
Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба.
Обновлено в 15:14
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА
Обновлено в 17:50
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
Пассажирский самолет Airbus A-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье, передают агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 23:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено в 19:38
Общество
Американскую туристку оштрафовали за съемку мэра Киселевска
Американка в поселке Карагайлинский снимала встречу мэра Киселевска Максима Шкарабейникова с жителями, которые жаловались на экологические проблемы.
Обновлено в 23:33
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело о пропаже мальчика под Омском
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль расследование дела о пропаже 3-летнего ребенка под Омском.
Обновлено в 16:09
Общество
Свыше 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве
Свыше 150 млн детей по всему миру находятся в трудовом рабстве.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Экономика
На Украине рост ВВП во втором квартале составил 4,6%
Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и стал наивысшим показателем страны за последние 2,5 года.
Обновлено в 13:20
Политика
Мадуро обвинил экс-президента Колумбии в подготовке покушения на себя
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе, возглавлявший страну с 2002 по 2010 годы, планировал совершить на него покушение.
Обновлено в 21:49
Политика
Украинская автокефальная церковь прекратила существование
Обновлено в 06:29
Общество
Минтруд прокомментировал предложение о четырехдневной рабочей неделе
В июне этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве допустил возможность перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено вчера в 13:25
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Стрелок в Филадельфии может удерживать заложников
Мужчина, открывший в среду огонь по сотрудникам полиции в северной части американского города Филадельфия, может удерживать заложников.
Обновлено в 20:35
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 21:44
Общество
В Союзе виноградарей и виноделов России рассказали, как выбирать вино
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с НСН рассказал, как выбирать вино.
Обновлено в 12:20
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено в 11:12
Авто
Самая дешевая модель Hyundai вышла на глобальный рынок
Самая дешевая модель южнокорейского производителя Hyundai после появления в Индии вышла на глобальный рынок.
Обновлено в 12:00