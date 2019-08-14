Финансы

Биржевой курс доллара превысил 66 рублей впервые с маяБанки.ру 11:36

Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 66 рублей впервые с 3 мая 2019 года. По состоянию на 18:16 мск котировки американской валюты повысились на 1,1 рубля до 66,03 рубля.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

RT на русском11:19

Курс доллара превысил 66 рублей

ТАСС11:36

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Газета.Ru11:32

Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

РИА Новости11:20

Доллар подорожал до 66 рублей

Накануне.Ru19:25

Курс доллара впервые с начала мая превысил 66 руб

РБК11:47

Рубль теряет к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

ПРАЙМ07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Технологии

Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой

Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено в 21:17
Происшествия

В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Происшествия

При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских

Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.
Обновлено в 19:28
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Политика

Рейтинг партии «Единая Россия» упал до 28%

За два года, с июня 2017-го по июль 2019-го, рейтинг «Единой России» упал с 39% до 28%, показал опрос «Левада-центра».
Обновлено в 04:59
Происшествия

Москвич запер дочь в машине и забыл, где ее припарковал

"Поступило сообщение об угоне легкового автомобиля, внутри которого находится несовершеннолетняя девочка", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:23
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сильного тумана не могут приземлиться самолёты

Три авиарейса, которые должны были приземлиться в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга, ушли на запасной аэродром в Тюмень.
Обновлено в 22:30
Здоровье

В России увеличилось число смертей из-за алкоголя

В первой половине 2019 года в России увеличилось число смертей из-за алкоголя.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Минкульт Франции: необходимо возобновить работы в соборе Нотр-Дам

В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 07:55
Игры

Студия 4A Games начала разработку новой части Metro

Обновлено в 07:05
Здоровье

Какие лекарства нельзя применять вместе

Специалисты предупреждают, что ни в коем случае нельзя сочетать сироп от кашля и лекарство от аллергии, так как их состав, в больших случаях, похож.
Обновлено в 18:16
Общество

Жвачкин: томский олигарх может стать еще одним крупным застройщиком

Жвачкин: томский олигарх может стать еще одним крупным застройщиком В Томской области может появиться еще один застройщик.
Обновлено в 06:10
Интернет

Huawei cделает собственные карты вместе с «Яндексом» и Booking

Презентация нового сервиса, среди разработчиков которого числятся «Яндекс» и Booking, запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 19:48
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Культура

Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено в 15:11
Финансы

Пробили дно: за валютные вклады в Европе и России придется платить

Швейцарские банки не хотят выплачивать проценты своим вкладчикам — напротив, заставляют их платить за размещение средств на своих счетах.
Обновлено в 17:02
Единоборства

Глава UFC отреагировал на желание Сехудо провести межгендерный бой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о желании чемпиона организации в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо провести бой с женщиной-бойцом.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой

Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.
Обновлено в 21:01
Политика

Президент наградил зампреда Мосгоризбиркома за «добросовестную работу»

Президент Владимир Путин на фоне скандала с выборами в Московскую городскую думу подписал указ о награждении заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

Обновлено в 11:58
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых транспортных средств.
Обновлено в 18:24
Театры

Умер Валентин Воронин, народный артист России

Обновлено в 21:41
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Четыре человека стали жертвами горного обвала в Китае

Обновлено в 22:27
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Здоровье

«Нет врачей»: в поликлинике Кургана пациентке отказали в приёме

В Кургане после жалобы пациентки в социальной сети из поликлиники, где «нет врачей» уволился специалист поликлиники.
Обновлено в 17:47
Общество

Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка

В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Обновлено в 20:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное