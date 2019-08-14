Финансы
Биржевой курс доллара превысил 66 рублей впервые с маяБанки.ру 11:36
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 66 рублей впервые с 3 мая 2019 года. По состоянию на 18:16 мск котировки американской валюты повысились на 1,1 рубля до 66,03 рубля.
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Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Технологии
Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой
Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено в 21:17
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Происшествия
При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских
Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Политика
Рейтинг партии «Единая Россия» упал до 28%
За два года, с июня 2017-го по июль 2019-го, рейтинг «Единой России» упал с 39% до 28%, показал опрос «Левада-центра».
Обновлено в 04:59
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл, где ее припарковал
"Поступило сообщение об угоне легкового автомобиля, внутри которого находится несовершеннолетняя девочка", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:23
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сильного тумана не могут приземлиться самолёты
Три авиарейса, которые должны были приземлиться в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга, ушли на запасной аэродром в Тюмень.
Обновлено в 22:30
Здоровье
В России увеличилось число смертей из-за алкоголя
В первой половине 2019 года в России увеличилось число смертей из-за алкоголя.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Минкульт Франции: необходимо возобновить работы в соборе Нотр-Дам
В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 07:55
Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
Обновлено в 07:05
Здоровье
Какие лекарства нельзя применять вместе
Специалисты предупреждают, что ни в коем случае нельзя сочетать сироп от кашля и лекарство от аллергии, так как их состав, в больших случаях, похож.
Обновлено в 18:16
Общество
Жвачкин: томский олигарх может стать еще одним крупным застройщиком
Жвачкин: томский олигарх может стать еще одним крупным застройщиком В Томской области может появиться еще один застройщик.
Обновлено в 06:10
Интернет
Huawei cделает собственные карты вместе с «Яндексом» и Booking
Презентация нового сервиса, среди разработчиков которого числятся «Яндекс» и Booking, запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 19:48
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Культура
Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено в 15:11
Финансы
Пробили дно: за валютные вклады в Европе и России придется платить
Швейцарские банки не хотят выплачивать проценты своим вкладчикам — напротив, заставляют их платить за размещение средств на своих счетах.
Обновлено в 17:02
Единоборства
Глава UFC отреагировал на желание Сехудо провести межгендерный бой
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о желании чемпиона организации в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо провести бой с женщиной-бойцом.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой
Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.
Обновлено в 21:01
Политика
Президент наградил зампреда Мосгоризбиркома за «добросовестную работу»
Президент Владимир Путин на фоне скандала с выборами в Московскую городскую думу подписал указ о награждении заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Обновлено в 17:28
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых транспортных средств.
Обновлено в 18:24
Театры
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено в 21:41
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Четыре человека стали жертвами горного обвала в Китае
Обновлено в 22:27
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Здоровье
«Нет врачей»: в поликлинике Кургана пациентке отказали в приёме
В Кургане после жалобы пациентки в социальной сети из поликлиники, где «нет врачей» уволился специалист поликлиники.
Обновлено в 17:47
Общество
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Обновлено в 20:04