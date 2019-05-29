Доллар и евро в среду выросли к рублю на валютных торгахСвободная Пресса 04:30

Курс доллара 29 мая вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 64,91 рубля, что на 20 копеек выше показателя на закрытии биржи ранее. Спустя час торгов цена доллара не изменилась.

Доллар и евро в среду выросли к рублю на валютных торгах

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