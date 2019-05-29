Финансы
Доллар и евро в среду выросли к рублю на валютных торгахСвободная Пресса 04:30
Курс доллара 29 мая вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 64,91 рубля, что на 20 копеек выше показателя на закрытии биржи ранее. Спустя час торгов цена доллара не изменилась.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Экономика
Аргентина предложила создать логистический хаб в Петербурге
В рамках программы Hubs Logisticos аргентинская сторона выразила заинтересованность в создании логистического центра (хаба) в порту Санкт-Петербурга для хранения и экспорта товаров в РФ и соседние страны, — говорится в документе.
Обновлено в 12:13
Политика
Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 10:55
Кино
Арнольд Шварценеггер экранизирует комикс Стэна Ли
Арнольд Шварценеггер займется экранизацией одной из последних работ легендарного автора комиксов Marvel Стэна Ли.
Обновлено в 11:59
Здоровье
Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе
Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира.
Обновлено в 08:41
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Зеленский внес закон об импичменте в Раду
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Авто
Audi сертифицировала новый Audi Q3 для России
В отличие от Европы, где новый Audi Q3 продается с бензиновыми моторами 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 230 л.с.), дизельными 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) и полным приводом, россиянам предложат «старую» версию 1,4 TSI (код CZDA) на 150 сил с шестиступенчатым «роботом» и передним приводом.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест
Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу подростка в Вольске
Обновлено в 12:44
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Потап и Каменских поделились нежными снимками со своей свадьбы
Накануне звездная чета опубликовала новые фото со дня своей свадьбы.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
На Украине открыли дело по факту пропажи серверов
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Футбол
В Баку полиция останавливает фанатов «Арсенала» в футболках Мхитаряна
Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" на улицах города. Причиной задержаний являются игровые майки с фамилией Мхитаряна.
Обновлено в 11:25
Авто
Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов
В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Космос
В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета
В космической "пустыне нептунов" был найден новый объект.
Обновлено в 12:00
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Общество
В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
Компания "Успех", в отношении которой было возбуждено антимонопольное дело из-за рекламы ее суши-бара, чье название горожане сочли непристойным, закрыла это заведение и извинилась перед жителями ближайших домов, сообщает в среду управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 08:49
Общество
Стерлигов назвал психологов безбожниками и слугами дьявола
Российский предприниматель Герман Стерлигов заверил ИА Nation News, что одинокие женщины глубоко несчастны, а домыслы британского психолога Пола Долана, утверждающего обратное, являются «происками дьявола».
Обновлено в 11:51
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Nissan — Renault — Mitsubishi обсуждает слияние с Fiat Chrysler
Правление автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi еще не пришло к единому мнению по предложению компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе.
Обновлено в 00:32
Экономика
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03